Harmonike in plakete pod Pohorjem

Ansambel Gašperja Kavška z Matejem Trstenjakom, avtorjem nagrajenega besedila skladbe Zaljubljen sem v pesem

V parku so se poklonili lani preminulemu rojaku, pohorskemu godcu Tinetu Lesjaku.

4.

festival pod Pohorjem so pred občinstvom in pod milim nebom izvedli v Oplotnici.

Letošnje leto je izjemno skopo s festivali. Pred občinstvom in pod milim nebom je organizatorjem uspelo izvesti le dva, in sicer v Oplotnici ter na Ptuju. O zadnjem, najstarejšem festivalu narodno-zabavne glasbe pri nas, smo že poročali, tokrat pa se posvetimo še veliko mlajšemu Festivalu pod Pohorjem, ki so ga kljub strogim ukrepom, povezanim z omejevanjem širjenja koronavirusa, organizirali v Oplotnici.K temu je zagotovo pripomogla pregovorna pohorska trma, ki se je izkazala za dobro popotnico, organizatorjem pa je šlo na roko tudi vreme. Še pred začetkom so se v parku sredi Oplotnice poklonili lani preminulemu rojaku, pohorskemu godcu, ki so mu v spomin postavili kip v naravni velikosti. Tine v rokah drži harmoniko, kot bi pravkar raztegnil meh, bronasti spomenik pa sta odkrila oplotniški županin akademska kiparka, ki ga je tudi oblikovala.Festival se je začel z vižo Tu smo doma, ki sta jo ustvarila Tine Lesjak in, zapeli in zaigrali pa so jo Bratje iz Oplotnice, Ansambel Vrt ter Oplotničani, vsi tisti glasbeniki, ki so bili dolga leta Tinetovi sopotniki. V nadaljevanju so ljubitelji domače glasbe v tekmovalnem delu prisluhnili še devetim izvajalcem, in sicer Ansamblu Gašperja Kavška, Srčnim muzikantom, Ansamblu Valovi, Peklenskim muzikantom, Ansamblu Žurerji, Ansamblu Jarica, Ansamblu Roka Kastelca in Ansamblu Eks. »Vsak izmed njih se je predstavil z dvema skladbama. Sledil je revialni del, ki je bil letos posvečen Tinetu Lesjaku in Bratom iz Oplotnice. Nastopili so Ansambel Vrt in Bratje iz Oplotnice, ki se jim je pridružil harmonikar,« je povedal predsednik KD Oplotnica in soorganizator festivala, prav tako muzikant.Po mnenju strokovne komisije so postali absolutni zmagovalci Festivala pod Pohorjem člani Ansambla Petovia kvintet. Prejeli so unikatno plaketo Bratov iz Oplotnice, ki jo je oblikoval, brate na njej pa je upodobil. Seveda pa niso manjkale niti kamnite harmonike, delo, ki so jih nagrajencem podelili skupaj s plaketami. Prav tako so člani Petovia kvinteta prejeli nagrado za najboljši aranžma za pesem Polka za Tjaža avtorjevinNagrado občinstva so si pripeli in priigrali člani Ansambla Jarica s čutnim valčkom Dedov strah avtorjevin. Za najboljše besedilo skladbe Zaljubljen sem v pesem, ki jo je izvedel Ansambel Gašperja Kavška, je nagrado prejel, medtem ko je najboljšo melodijo pesmi Hej ljubi skomponiral, slišali pa smo jo v izvedbi Ansambla Žurerji. Zadnji so za omenjeno skladbo ravno v nedeljo zvečer premierno objavili tudi videospot. V revialnem delu festivala v Oplotnici pa so se predstavili člani Ansambla Gregorja Kobala, ki so pod Pohorjem zmago slavili lani.