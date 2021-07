Harmonikarja prejela narodno-zabavnega oskarja

Gre za izjemen uspeh, saj je narodno-zabavnim ansamblom v teh časih žal v tovrstnih oddajah odmerjenega vedno manj prostora.

Minuli petek je priznani zamejski harmonikarprejel častno nagrado Oberkrainer Award, ki velja za glasbenega oskarja v narodno-zabavni glasbi. Gre za najprestižnejše priznanje na področju narodno-zabavne glasbe, ki ga podeljuje mednarodna komisija, ki jo sestavljajo poznavalci tega žanra.Priznanje je zamejskemu virtuozu Novatu izročil, ustanovitelj legendarne skupine Die Mooskirchner, ki mu je čestital za vzorno kariero in ambasadorstvo narodno-zabavne glasbe v svetu. Častno nagrado Oberkrainer Award sta letos prejela še, dolgoletni odlični harmonikar Alpskega kvinteta, in, klarinetist skupine Oberkrainer Power. Mimogrede, Denis Novato se je pred kratkim predstavil z novim projektom Italkryner v avstrijski oddaji Wenn die Musi Spielt (Ko glasba zaigra), ki jo v živo prenašata televiziji ORF in MDR iz Badkleinkircheima.Gre za izjemen uspeh, saj je narodno-zabavnim ansamblom v teh časih žal v tovrstnih oddajah odmerjenega vedno manj prostora. Prednost dajejo namreč modernejšim ritmom in tako imenovanim schlagerjem. Kljub temu je bil, kot nam je zaupal Novato, njihov nastop pri gledalcih odlično sprejet in odmeven, nad Italkrynerji pa so bili navdušeni tudi producenti oddaje. Za Novata je to že drugo prestižno priznanje letos, saj je bil razglašen tudi za viteza italijanske republike.