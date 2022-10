Harmonikarica Kaja (16) najbolje ureže Slaka

Šestnajstletna Dravograjčanka Kaja Završnik je že drugič postala absolutna zmagovalka med harmonikarji na 3. tekmovanju za nagrado Lojzeta Slaka, ki se je pred dnevi odvijalo v Mirni Peči.

Dogodek sta organizirali Zveza diatonične harmonike Slovenije (ZDHS) in družina Slak. Korošica Kaja Završnik, ki je žirijo, ki so jo sestavljali Janez Fabjan, Jože Burnik, Toni Sotošek, Peter Fink, Robert Zupan in Matjaž Kokalj, prepričala z igranjem Slakove polke Pri dobri kapljici in valčkom z naslovom Na Sorici, je zbrala kar 98,83 od 100 možnih točk.

Popularen tudi širše

Absolutni zmagovalec med vokalnimi zasedbami je postal Kvartet Pik, ki je za odlično večglasno petje prejel 99 točk, enako število točk pa je prejel tudi ansambel Prava stvar s prijatelji, ki so tako postali absolutni zmagovalci med instrumentalnimi zasedbami. Vsem so steklene plakete Lojzeta Slaka podelili predsednik ZDHS Klemen Rošer, župan občine Mirna Peč Andrej Kastelic in Leopold Pungerčar, nečak Lojzeta Slaka.

Mitja Jernejčič in Rok Žabkar sta takole ponosno pokazala svoji priigrani zlati priznanji. Foto: FB

»Tekmovanja se je udeležilo izjemno veliko glasbenikov, pred strokovno komisijo jih je namreč meh diatoničnih harmonik raztegnilo več kot 100. Največ iz Slovenije, da je Slakova glasba popularna tudi širše, pa so dokazali glasbeniki ter obiskovalci, ki so prišli iz Hrvaške, Avstrije in tudi Nemčije. To zgolj potrjuje, kako močno je Slakova glasba zasidrana med vsemi generacijami ljudi. Igrali so namreč tako otroci kot tudi mladostniki in starejši glasbeniki,« je ob koncu tekmovanja povedal Rošer. Skupaj so podelili 38 zlatih, 34 srebrnih in osem bronastih priznanj.

»Z izvedbo tega čudovitega dogodka smo se v prvi vrsti poklonili Lojzetu Slaku, ki bi letos praznoval 90. rojstni dan. Neizmerno sem vesel, da Slakova glasba ostaja močno zakoreninjena v ljudeh in da njegove viže radi igrajo tudi tisti, ki so se rodili šele po njegovi smrti. To kaže, da mentorji učencem na pravilen način predstavijo temelje diatonične harmonike ter narodno-zabavne glasbe in s tem tudi veličino dela Lojzeta Slaka ter njegovega ansambla. In njegovo glasbeno zapuščino bomo skrbno negovali tudi naprej,« pravi Rošer.

100 se jih je potegovalo za nagrado.

V Mirni Peči je zaigrala še ena Dravograjčanka, prav tako Rošerjeva dolgoletna učenka Danaja Grebenc, večkratna mladinska in svetovna prvakinja – in to v družbi s harmonikarsko prijateljico Tjašo Lesjak, letošnjo absolutno svetovno prvakinjo in prvo dobitnico Šegovčeve plakete, ki je učenka še enega priznanega mentorja Nejca Pačnika. Slednji je imel na tekmovanju več svojih učencev; Natalia Jakop, Mia Ovčjak, Matic Zaponšek, Tim Britovšek in Urh Slavinec pa so si prav tako priigrali zlato priznanje. Tudi Rošer je imel več želez v ognju, kot radi rečemo, zlato priznanje pa si je namreč priigralo še sedem njegovih harmonikarjev: Alina Mrak, Anej Sodec, Anej Založnik, Gašper Štajnar, Tjaš Sgerm, Andraž Osetič in Matej Vrance.

Prav tako so si ga priigrali Maša Skvarča, učenka harmonikarja Matica Štavarja, ter dva učenca harmonikarja Vilija Marinška, Luka Debevec in Mitja Jernejčič. Med učenci Glasbene šole Roberta Goličnika sta si zlati priznanji in drugi mesti v svojih kategorijah priigrala Urh Štifter in Ambož Goličnik, ki je skupaj z bratom Aljažem Goličnikom in prijateljem Nacetom Grudnikom zaigral tudi v triu, ki je navdušil občinstvo v Mirni Peči. Zlato priznanje si je priigralo še več drugih harmonikarjev in harmonikaric, med njimi tudi nekateri iz tujine, ki so igrali zelo različne Slakove viže, saj jih je ta dolenjski godec vseh godcev v glasbeno zakladnico prispeval več kot 500.

Takole družno so harmonikarji v Mirni Peči zaigrali Slakovo V dolini tihi in polko Ta sosedov Francelj. Foto: ZDHS