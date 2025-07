Harmonikar Denis Novato se je srečal z legendo

Naš zamejski Slovenec in svetovno znani harmonikar Denis Novato, čigar odtis dlani se skupaj z dlanjo harmonikarja Zorana Lupinca nahaja v mednarodnem harmonikarskem muzeju sto največjih svetovnih harmonikarskih legend v italijanskem kraju Recoaro Terme, vseskozi veliko potuje in nastopa.

Nedavno je nastopil v sosednji Avstriji, v Bad Kleinkirchheimu, kjer je z glasbenimi prijatelji stopil na veliki oder na poletnem spektaklu na prostem ob 30-letnici televizijske oddaje Wenn Die Musi Spielt (Ko igra glasba).

Denis Novato z glasbenimi prijatelji na odru open air koncerta

»Po tem dogodku sem šel poslovno v Ancono, nato sem nastopil v Gradcu ter v Stuttgartu, Mariazellu pa tudi na mednarodnem kulturnem festivalu Jenisches v nemškem Ichenhausenu,« našteva dogodke v zgolj nekaj dneh. Tako ne preseneča, da večino časa preživi v različnih hotelih. »Na open air koncertu v Badkleinkircheimu je bilo fantastično. Zame je bil to že četrti koncert. Tokrat smo bili na odru z basistko Barbaro Jehart, klarinetistko Katjo Kapun, kitaro je igral Daniel Schneider, trobento Daniel Dusenflitz, prvič pa sta bila z nami pevca Mitja Ferenc iz Prifarskih muzikantov ter Mojca Štoka - Moya,« nam je povedal Novato.

Mimogrede, Štokova je izvrstna pevka, ki je obiskovala ure solo petja pri Jadranki Juras ter se udeleževala delavnic pri Tinkari Kovač. Kot nam je še povedal Denis, so vse navdušili že pred hotelom Pulverer v Bad Kleinkircheimu, kjer so zaigrali Avsenikovo Na Robleku in si v hipu pridobili ogromno simpatij.

Dvodnevno glasbeno druženje je bilo nepozabno za vse.

»Koncert je bil izjemen kljub žalovanju zaradi tragedije v Gradcu, zaradi česar smo se vsi nastopajoči na začetku poklonili žrtvam. Na prizorišču je bilo več kot 10.000 ljudi, prek avstrijske televizije je dogodek spremljalo 485 tisoč gledalcev, še več v Nemčiji, saj sta ga v živo prenašali televiziji ORF2 in MDR. Predstavili smo se z venčkom italijanskih uspešnic Gloria, Se mi innamoro, Tornerò in Mambo italiano,« pove Novato.

A še bolj zanimivo je bilo v okolici velikega odra. Med drugim so se srečali z 71-letnim zvezdnikom Hansijem Hinterseerjem iz Kitzbühela, nekdanjim vrhunskim smučarjem, popevkarjem in filmskim igralcem. In se za spomin z njim fotografirali.