Hannah Mancini z novo skladbo Step by Step napoveduje svoj prvi album

Priljubljena ameriška pevka, ki že več kot deset let živi v Sloveniji, predstavlja svojo drugo skladbo, ki napoveduje njen prvi samostojni album. Hannah Mancini s pesmijo Step by Step – nežno, soulovsko skladbo, ki popolno ujame bistvo poletja – raziskuje ljubezen, ki kljubuje času in preizkušnjam.

Produciral jo je Tino Mokič, nadarjeni novinec na slovenski glasbeni sceni in član pevkine zasedbe. Kot avtor pesmi se je poleg Tina in Hannah podpisal Tadej Košir, ki je prispeval svoj prepoznavni kitarski čar. Bogatita jo tudi vrhunska glasbenika Jani Hace na basu in Igor Matkovič na trobenti. Hannah s svojim značilnim vokalom in introspektivnim besedilom ponovno dokazuje globoko povezanost z žanroma soul in R&B.