Hamo iskreno vsem lažnivcem, ki jih je med nami veliko

Zasedba Hamo & Tribute 2 love s prihajajočega akustično-izštekanega albuma Iz4Kani skorlajv predstavlja novo skladbo Lažnivec (Povej ej). Izdali so tudi videospot, na plošči pa bo osem skoraj v živo posnetih različic pesmi z albuma 4K.Lažnivec (Povej ej) je v svojem bistvu pesem za ples, drži pa, da se lahko v njen ritem hitro ujamejo politika in vsi drugi, ki jim resnica pomeni zgolj bledo besedo. Pesem prinaša izpoved lažnivca, ki seveda trdi in prisega, da govori le resnico. Podobnost z resničnostjo ni zgolj naključna, saj se lažnivci sprehajajo med nami in po vseh prizoriščih javnega in manj javnega življenja. »Izgubili smo moralni kompas in predolgo že iščemo Severnico, ki bi nas vodila v smer resnice. In dokler družba lažnivce še spregleda, upanje živi, ko pa se bomo z lažjo sprijaznili in jo sprejeli, takrat bomo stopili velik korak v smer pr(e)opada,« pravijo glasbeniki, Hamo pa s svojim Lažnivcem vse lažnivce legitimira in jih postavlja na plesišče resnice, kjer spoznajo, da niti sami ne vedo, kdo so, kaj je res, in zato povedo in priznajo vse, morda celo resnico.»Drobne laži so del naše vsakdanjosti. Povejte mi, kje ste nazadnje kupili navadni pralni prašek v beli kartonasti škatli. Ta hudič ne obstaja, obstajajo samo boljši od njega. Saj se razumemo, kajne? Ali pa bolj osebno – uvidevnost. Tudi to je laž, ki ščiti partnerja, sogovornika pred surovo in morda bolečo resnico. Če debelemu rečeš, da je močan, si se uvidevno zlagal. Kaj pa, če ne veš, koliko časa bo kosil virus? Preprosto rečeš, da je ključnih naslednjih štirinajst dni. Policijska ura ni policijska, ampak zdravstvena ali kakšna že. Vsi lažemo. A hkrati ne vemo, če je to zares prava pot,« o skladbi praviin dodaja: »Laž je v kulinaričnem kontekstu začimba, ki lahko resnico naredi manj bolečo, bolj sprejemljivo. Dejstva s to začimbo lahko postanejo dober bluz tekst, dober vic, dobra zgodba. Ko pa z začimbo začnemo pretiravati, naša resničnostna juha nima več okusa resnice. Dokler je začimba v harmoniji z resnico, je to sprejemljivo, ko začne laž solirati po svoje, pa resnica ostane neopažena, in to ni ok.«