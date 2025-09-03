Grozljivo, epsko, nepozabno: kmalu bomo lahko v živo vstopili v Stranger Things in Squid Game

Pozabite na Disneyland, le slaba dva meseca nas namreč ločita od odprtja enega od treh tematskih parkov, ki bodo obiskovalce popeljali v svet priljubljenih serij za občinstvo nad 15 let. Lahko bodo iskali izgubljene meščane v grozljivih doživetij polnem mestu iz uspešnice Stranger Things ali pa se pretvarjali, da igrajo za življenje ali smrt v poustvarjenem svetu iz serije Squid Game. Na svoj račun bodo prišli tudi ljubitelji uporniške članice legendarne filmske družine Addams, Wednesday, ter ljubitelji serije One Piece, posnete po japonski stripovski mangi.

Med serijami, ki jih bo mogoče podoživljati, so Stranger Things, Squid Game in Wednesday.

Tudi ljubitelji Bridgertona bodo prišli na svoj račun.

Verjetno ste že uganili, da se za vsem skupaj skriva pretočna platforma Netflix. Prvi park bodo odprli v Philadelphii 12. novembra, sledil mu bo park v Dallasu 11. decembra, tretji pa bo svoja vrata odprl v Las Vegasu leta 2027. Vsi trije parki bodo veliki 100.000 kvadratnih metrov, na voljo bodo različne tematske igre, denimo mini golf v slogu nekaterih serij, ter virtualne resničnostne izkušnje. Posebno mesto bo zavzemal kino Tudum Theatre, kjer bodo obiskovalci lahko gledali priljubljene serije, sodelovali na večerjah, kvizih in nastopih talentov. V vseh treh bo seveda tudi restavracija, ki bo ponujala hrano in pijačo v slogu priljubljenih serij.

12. NOVEMBRA se odpre prvi park.

Takole je Netflix promoviral serijo Squid Game na Tajvanu. FOTO: Ann Wang/Reuters

»Končno je tu prostor, kjer lahko Netflixove zgodbe, ki jih obožujete, doživite v resničnem svetu. To je priložnost, da stopite v svetove, ki ste jih gledali in ljubili leta – naj gre za epsko pustolovščino s Straw Hats, potovanje v Hawkins, Indiana, ali pa uživanje v koktajlih, navdihnjenih z vašimi najnovejšimi obsedenostmi,« je ob razkritju najnovejšega projekta povedala vodja Netflixa Marian Lee.