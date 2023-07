Grmenje tudi z odra, ne le neba

V torek se je na sotočju Soče in Tolminke kljub vsemu znova začel tradicionalni metalski festival. Metaldays, ki se je do zdaj odvijal tam, se je letos preselil v Velenje, vendar številni metalci niso bili pripravljeni zapustiti idiličnega tolminskega okolja. Čeprav ima novi festival Tolminator izjemno smolo z vremenom, je vzdušje v zdelanem in premočenem šotorišču ostalo neskaljeno.

Več sto najbolj neučakanih obiskovalcev je na sotočje prispelo že konec prejšnjega tedna, še več pa jih je v Tolmin prišlo v ponedeljek, dan pred uradnim začetkom festivala. Vendar je brezskrbno uživanje v idilični naravi in skrajno neidilični glasbi zvečer pretrgala silovita nevihta. Medtem ko so v sosednjem Bovcu in Kobaridu policisti na varno evakuirali skavte in tabornike, so metalci divjo noč preživeli v šotorih. Ena izmed pomembnih prednosti, ki jo imajo festivali na sotočju, namreč da so šotori postavljeni v gozdu, kar v vročih poletnih dneh obiskovalcem daje prijetno senco, se je spremenila v smrtno nevarnost, saj je veter po taboru vsevprek ruval in lomil drevesa.

Hujših posledic ni

»Zaradi gostega dežja je naš tabor zalila do gležnjev visoka voda,« je težko noč, ki jo je preživel držeč cerado, da je ne bi odpihnilo, opisal eden izmed obiskovalcev. Njegovemu sosedu je na šotor padla veja, odnesel jo je brez poškodb, vendar pa je bil šotor preluknjan in dodobra premočen. Drugi metalec je navdušeno opisal, kako je zraven njega veter odnesel celoten šotor. »Vreme je bilo precej metalsko,« je lakonično povzel tretji.

Vremenska ujma ni pokvarila dobre volje metalcev. FOTO: Robi Valenti

Eden izmed organizatorjev festivala Matej Ahlin je pojasnil, da je veter podrl več dreves v kampu, vendar so imeli srečo v nesreči. Medtem ko sta pod padlimi drevesi v Italiji življenje izgubili dve osebi, v kampu metalcev ni bilo poškodovanih. Celo gmotna škoda je bila relativno nizka, saj so padla drevesa sicer popolnoma zaprla cesto in le odrgnila nekaj avtomobilov.

Napovedano neurje je seveda vplivalo na obiskanost. »Velikega obiska nismo pričakovali, saj gre za nov, še neznan festival,« je dejal Ahlin, vendar je zaradi vremena obiskovalcev, zlasti iz Slovenije, manj, kot so upali. V prvih dneh je bilo ob Soči tako nekaj manj kot 2000 ljudi, bistveno manj kot prejšnja leta. Vendar nekateri v manjšem obisku vidijo prednost, saj, kot je dejal eden izmed njih, »nikjer ni gneče, vzdušje pa še najbolj spominja na družinski piknik«.

Čeprav je bila za večino mokra in neprespana noč, je bilo popoldne, ko so z dovozne ceste odstranili padlo drevje, da je bila ponovno prehodna, vzdušje odlično.

Številni obiskovalci so pojasnili, da so na festival prišli predvsem zaradi izjemne lokacije in vzdušja, nastopajoče skupine pa zanje niso bistvenega pomena. Kljub temu, in seveda dejstvu, da je šlo za prvo izvedbo relativno majhnega festivala, na Tolminatorju letos nastopa več zanimivih imen metalskega podzemlja.

Prvi dan je bil izbor v znamenju najbrutalnejših žanrskih potomcev heavy metala. Večina skupin je igrala death metal, grindcore ali mešanico obojega. Agresivne in pogosto presenetljivo kompleksne kitarske rife so spremljali brutalni bobni, ki so s hitrostjo brzostrelk udrihali po bobničih obiskovalcev, medtem ko so vokalisti – težko bi jih imenovali pevci – grleno renčali ali po prašičje krulili. Glavni oder je z dinamičnim in virtuoznim nastopom odprla mlada danska death metal skupinai Baest. Za večino pa so bili najtežje pričakovani dogodki večera mehiška Brujerija s svojim do skrajnosti primitivnim grindcorom, britanski Anaal Natrakh, ki z eklektičnim pristopom grindcore meša z black metalom in industrialom v presenetljivo melodično in atmosferično celoto, ter zlasti ameriški mojstri izjemne brutalnosti Dying Fetus, ki so s pobesnelim, a tehnično dovršenim death metalom zaključili večer.

Tolminator je letos prvič na sceni. FOTO: Robi Valenti

Tolminsko sotočje je znano kot odlična festivalska lokacija. FOTO: Robi Valenti

Lepši obeti proti koncu tedna

Med zadnjim koncertom prvega dneva so bliski znova začeli parati nebo, vendar so bili v soju odrskih luči komaj opazni, grom pa proti grozečemu grmenju Dying Fetus ni imel nobenih možnosti biti slišan. Celo debele kaplje dežja, ki so se med nastopom ulile po poslušalcih, rajajoče množice pod odrom dolgo niso zmogle zredčiti. Čeprav so v sredo občasno še klestile nevihte, se je vreme začelo postopoma izboljševati, nebo pa je bilo prisiljeno poraženo priznati, da v grmenju ne more tekmovati z metalci.

Če je bil torek dan za death metal, je sredo zaznamoval black metal, ki ohranja agresivnost, a neposredno brutalnost death metala nadomešča s temačno atmosfero in rezkim hladom. Zvezde večera so bili melodični Finntroll s Finske in brezkompromisni norveški black metalci 1349 – poimenovani po letu, ko je črna smrt pokosila dve tretjini Norvežanov.

Festival se bo zaključil s thrash metalsko obarvanim petkom, ko bosta množico nedvomno dodobra razgibali glasbeni legendi Holy Moses in Sodom, ki sta že od prve polovice osemdesetih let minulega stoletja dalje oblikovali nemško in svetovno thrash metal sceno.

»Ne glede na moker in vetroven začetek je vzdušje na vrhuncu, obiskovalci so izkazali popolno razumevanje za situacijo,« je dogajanje opisal Ahlin in dodal, da so posledice neurja že odpravili, program pa ves čas poteka nemoteno. Ahlin je s potekom festivala zadovoljen, izboljšanje vremena pa obeta boljši obisk v zadnjih dneh in predvsem neskaljeno festivalsko izkušnjo.

Kljub smoli z vremenom je organizator že napovedal, da bo Tolminator na sotočju tudi prihodnje leto. Prve glasbene skupine so že potrjene in napovedane, vstopnice za Tolminator 2024 pa so na festivalu že na prodaj.