Gregor Avsenik muzicira že 40 let (FOTO)

Gregor Avsenik ,najmlajši sin legendarnega Slavka in Brigite Avsenik, je dokaz, da jabolko ne pade daleč od drevesa. Tudi on se je že v otroških letih zapisal glasbi in se pri dvanajstih začel učiti kitaro pri profesorju Ljudmilu Rusu na glasbeni šoli F. Šturma v Ljubljani, kjer je tudi odraščal. Kot kitarist je prejel vrsto najvišjih nagrad na republiških in državnih tekmovanjih v nekdanji Jugoslaviji.

»Pred 40 leti sem prvič zaigral z ansamblom svojega očeta Slavka in strica Vilka, ki sta me povabila k sodelovanju in mi napisala valček z naslovom Moje sanje. Z njunim Ansamblom bratov Avsenik sem sodeloval vse do takrat, ko so prenehali delovati, in z njimi posnel več kot 20 skladb. To, da sta jih oba ustvarjala tudi zame, pa si seveda štejem v čast,« pravi Gregor Avsenik.

Zasedba imenitnih glasbenikov (z leve zgoraj) Matej Kravcar, Tomaž Cilenšek, Monika Avsenik, Gregor Avsenik, Marina Klinc Oset, Franci Podbrežnik, spredaj so Peter Tovornik, Mitja Skočaj in Klemen Repe, ki jih bomo videli in slišali v Begunjah. FOTOGRAFIJI: Jani Kolman

Tudi sam je oče kar petih otrok, od katerih sta se dva prav tako posvetila glasbi. To sta hči Monika in najstarejši sin Sašo, ki ima tudi svoj Ansambel Saša Avsenika, s katerim pogosto muzicira na tujih odrih. Uspešni pa so, vsak na svojem področju, tudi preostali trije otroci Nataša, Primož in Aleš. Slednji je že prevzel vodenje restavracije Avsenik v Begunjah, nekdaj bolj znane kot gostilna Pri Jožovcu, kot je naslov ene od Avsenikovih polk. Prej jo je dolga leta vodil Gregor z ženo Katarino, povsem prenovljeno sta jo prevzela pri rosnih 22 letih.

Tudi zato je glasbo dal za nekaj časa na stran. A prav dolgo ni zdržal. Leta 1996 je sestavil svoj Ansambel Grega Avsenika in z njim posnel vrsto avtorskih uspešnic ter nastopal doma in v tujini. Vse pogostejše združevanje gostinske tradicije z glasbeno pa je privedlo do tega, da so pred četrt stoletja, leta 1997, v Begunjah zgradili večnamensko dvorano, ki je postala hram slovenske oziroma Avsenikove glasbe.

Zaradi preobremenjenosti z vodenjem gostilne in obveznosti v sedemčlanski družini je Gregor leta 2000 ansambel razpustil, stike z glasbo pa ohranil tako, da je občasno kot solist sodeloval z drugimi ansambli: Gašperji, Gregorji ter Hišnim ansamblom Avsenik. Ves čas pa je ustvarjal tudi avtorsko glasbo.

Melodija za tebe

Kot rečeno je že pri rosnih 16 letih začel sodelovati z očetovim Ansamblom bratov Avsenik, s katerim je gostoval tudi v priznanih domačih in tujih televizijskih oddajah, tudi v znamenitem Seniku godcev (Musikantenstadl). In nekaj najlepših melodij iz obdobja gostovanj Avsenikov v tujini, kot so Grand prix polka, Bela laboda, Pa spet veselo, Praznični jodel za kitaro in številne druge, bomo lahko slišali na prvem samostojnem koncertu, imenovanem Melodija za tebe, ki ga Gregor s hčerko Moniko in drugimi imenitnimi kolegi pripravlja ob svoji 40-letnici glasbenega udejstvovanja 7. aprila ob 20. uri v domačih Begunjah, kjer bodo hkrati zaznamovali 25-letnico dvorane Avsenik.

»V zadnjih letih intenzivno sodelujem tako s hčerko Moniko kot s sinom Sašem in njegovim ansamblom, s katerim sem pogosto na turnejah v tujini,« pravi Gregor, ki se je kot avtor glasbe in besedil podpisal pod več uspešnic, ki so nastale prav ob Sašu in Moniki. Med temi so Morda pa nekoč, Spomin na Pariz, Nesi me nesi, Štajerka frajerka in Zaljubljena dekleta, Na pragu domačije, Čaroben svet in druge.

Koncertni večer bo povezoval Zgornjesavinjčan Franci Podbrežnik, ki bo ob Moniki Avsenik in Marini Klinc Oset tudi sam zapel, ob že naštetih in Gregorju Avseniku pa bodo še člani spremljevalnega kvinteta: harmonikar Tomaž Cilenšek, kitarist Peter Tovornik, basist Klemen Repe, klarinetist Mitja Skočaj in trobentar Matej Kravcar.