Gostovali so na Oktoberfestu

Člani Slovenskega kulturnega društva (SKD) Lipa iz Münchna so letos, skupaj s Pihalno godbo iz Mengša, sodelovali v nedeljski povorki ob odprtju tradicionalnega Oktoberfesta. Čeprav je bil dan mrzel in moker, vsi pa so bili tudi neprespani, je bila to za vse člane godbe čudovita izkušnja, saj gre za osrednji veseljaški dogodek v nemškem Münchnu.

Po povorki pa se je pestro dogajanje nadaljevalo tudi v enem od šotorov. Za povabilo in spremstvo so se člani Mengeške godbe, ki letos slavi 138 let delovanja, zahvalili SKD Lipa iz Münchna, nekoliko so tudi obžalovali, ker je bila povorka tako dolga, da jih kamere niso ujele v neposredni televizijski prenos. Sicer pa se člani godbe že pripravljajo na tradicionalno 38. prireditev Pod mengeško marelo, ki bo letos v soboto, 15. oktobra.

Gostje bodo člani Ansambla Igor in zlati zvoki, ki praznujejo 30 glasbenih let, sodelovali pa bodo tudi drugi domači ansambli. Letošnje leto si bo Mengeška godba zapomnila tudi po uspehu na tretjem državnem tekmovanju Zveze slovenskih godb in JSKD, ki je bilo maja. Na prvi težavnostni stopnji so namreč osvojili zlato plaketo.