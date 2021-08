Gospodar prstanov se seli v Veliko Britanijo

...

Fantazijska trilogija Gospodar prstanov, ki nas je popeljala v pravljične svetove vilincev in hobitov, je Novo Zelandijo dokončno vrisala na zemljevid. Njena izjemna narava je bila popolna kulisa za čarobno zgodbo, ki je zrasla v bujni domišljiji piscain je verjetno botrovala astronomskemu uspehu filmske serije, po zaslugi filmov pa v to pacifiško otoško državo niso več drveli le popotniki, pač pa tudi filmski sladokusci, želeč videti vse skrite kotičke, ki so jih poprej videli le na velikem platnu.Filmi so torej dali velikanski vzgon tudi novozelandskemu turizmu, ki je v letih po premieri prvega iz trilogije Gospodar prstanov leta 2001 zabeležil skoraj 40-odstoten porast tujih obiskovalcev. Število turistov je tedaj namreč z 1,7 milijona naraslo na kar 2,4 milijona. Zato se je domačinom zdaj pošteno povesil nos, ko so se pri filmskem studiu Amazon, ki stoji za visokoproračunsko serijo Gospodar prstanov, ta bo v štirih sezonah pripovedovala še neslišane zgodbe iz Srednjega sveta, odločili, da snemanje z Nove Zelandije preselijo v Veliko Britanijo.Najprej je prišla trilogija Gospodar prstanov. Sledila je trilogija Hobit. Zdaj pa so se pri studiu Amazon odločili, da zgodbe, ki v teh trilogijah še niso bile povedane, oživijo še v seriji v najmanj štirih sezonah. A čeprav so pri studiu spočetka morda imeli načrt, da vse sezone serije, o kateri se govori kot o najdražji v televizijski zgodovini, posnamejo na Novi Zelandiji, ne nazadnje so precejšnje zneske vložili tudi v tamkajšnjo infrastrukturo oziroma objekte, se z drugo sezono vendar selijo na Otok. Menda ker naj bi bilo dolgoročno tako ugodneje z ekonomskega vidika, svoje pa naj bi dodale tudi pandemske omejitve, saj morajo britanski igralci – teh je kar polovica – ob vsaki vrnitvi domov v dvotedensko karanteno. Čeprav še ni znano, katere like bodo v seriji, ki za zdaj še nima imena, oživili, pa bodo v Srednji svet stopili igralci, sirinSelitev v Veliko Britanijo verjetno pozdravljajo igralci, vsekakor je dobrodošla tako studiu kot Veliki Britaniji, ki si od megaprodukcije veliko obeta, a precej manj navdušeni nad to korenito spremembo so oboževalci fantazijskih zgodb. Prepričani so namreč, da bo drugačna filmska kulisa načela kakovost zgodbe, v prvi vrsti z estetskega vidika. »Nova Zelandija je Srednji svet!« je čivknil eden, drugi dodal, da je režiser Gospodarja prstanov, filmar, z razlogom za prizorišče snemanja izbral prav otoško državo z naravo, kot bi skoraj bila z drugega sveta. Spet tretji pa, da Nova Zelandija izraža srce in dušo, bistvo Gospodarja prstanov. Kar so zgolj trije glasovi v poplavi podobnih, z njimi pa občutke deli tudi hollywoodski zvezdnik, ki mu je največjo slavo prinesel prav njegov filmski alter ego Froda Bisagina iz kultne trilogije. Tudi njega premik snemanja namreč ni prepričal in v tem ne vidi nič dobrega.