Gospod profesor se je vrnil (FOTO)

Priljubljena serija Gospod profesor, v kateri v glavnih vlogah blestita Jure Henigman in Tina Vrbnjak, je dobila nadaljevanje. Na težko pričakovani predpremieri druge sezone, ki se je odvijala v Ljubljani, so se zbrali in družili številni igralci, ki smo jih lahko gledali že v prvi sezoni, zasedbi pa se je pridružilo tudi nekaj novih obrazov.

Stalni igralski zasedbi se je pridružilo nekaj novih obrazov.

Predpremiere so se udeležili Tina Vrbnjak, ki igra profesorico Klavdijo, Jure Henigman, ki igra profesorja Sama, Gojmir Lešnjak - Gojc, ki igra profesorja Vojca, ter mladi igralci Vesna Ponorac, Bojan Cvjetićanin iz izjemno uspešne skupine Joker Out, Lovro Zafred in številni drugi, seveda pa niso manjkali niti ustvarjalci serije. Vsaka nova epizoda se bo, tako kot v prejšnji sezoni, dotikala aktualnih družbenih vprašanj in tem, ki zadevajo mlade. Znova rušijo tabuje in odstirajo poglede na stiske, ki včasih ostajajo neizgovorjene. Serija mnogih presežkov in razsežnosti, so prvo sezono komentirali kritiki, druga pa bo nedvomno še bolj zanimiva, sporočajo ustvarjalci in dodajajo, da ne bo manjkalo drame, akcije in ljubezni.

Pevec skupine Joker Out Bojan Cvjetićanin in mlada igralka Vesna Ponorac.

Predpremiere se je udeležila tudi priljubljena pevka Maja Keuc - Amaya.