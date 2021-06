Gorniški filmi se vračajo v Domžale

Življenje v dolini Khumbu Foto: arhiv 15. FGF

Alpinizem, plezanje, gorska narava, kultura in avantura znova na velikem platnu! Festival gorniškega filma se med 28. junijem in 4. julijem v svoji prvi koronski, sicer pa v jubilejni 15. izvedbi vrača h koreninam – v Domžale.Festival gorniškega filma je letos zaradi epidemije zimo zamenjal za poletje, šopek prizorišč pa za svojo prestolnico – Domžale. V Tomčevi dvorani KD Franca Bernika Domžale, na dvorišču pr’ Berniku in v velikem šotoru na ploščadi OŠ Venclja Perka se bo konec junija in v začetku julija zvrstilo 33 filmskih zgodb iz naročja gora, osupljivih pustolovščin iz navpičnice, veličastnih utrinkov gorske narave in problematike divjih živali, premikanja meja v Himalaji in športnoplezalnih dosežkov v gibljivi sliki ter pomenljivih pripovedih o gorskih kulturah in avanturah. Med njimi bo pet slovenskih izdelkov.Svoja alpinistična doživetja in zanos bosta z občinstvom delila Italijan, eden vodilnih mladih plezalcev v velikih stenah, in Slovenec, ki je v velike stene strmo in uspešno zavil iz športnega plezanja. Letos bodo imele pomembno besedo tudi knjige, kar je zelo spodbudno, saj si direktor festivalaže od začetka prizadeva za čim večjo knjižno prisotnost.Življenjska navezain, prvi zakonski par na Everestu, bo predstavila svojo izjemno avtobiografijo Objem na vrhu sveta, hrvaški alpinist in eden od začetnikov športnega plezanja na Hrvaškempa knjigo Zlata leta (Zlatne godine) o svoji 40-letni plezalni poti in plezalni sceni v nekdanji Jugoslaviji in na Hrvaškem.bo ob filmskem portretumed bralce pospremil svoj prevodni prvenec Kot kamen v rečnem toku, težko pričakovani roman furlanskega pisatelja, kiparja in alpinista, enega od pobudnikov prostega plezanja v Italiji,pa bo čez planke pokukala skozi Pravljične poti brez meja in Potepuške okruške. Ali je gorski tek le športni lov na rekorde ali posebna avantura, ki človeka bogati in mu odpira nove svetove, bodo ob filmu in v pogovoru zrazmišljali triglavski tekači. Filme bo ocenjevala mednarodna strokovna žirija. Celotni program in druge podrobnosti najdete na spletni strani festivala.