Gorenjski kvintet: nov začetek na ruševinah

23 let so na sceni.

Dvajsetletnica v Begunjah

Od leta 2018 glasbeno pot nadaljujejo s pevko Katjo Križnar. V ansamblu so kar trije Gregorji, poleg vodje Korošca še basist Drugovič in klarinetist Vindiš, kitarist je Klemen Novšak, trobentač Jaka Einfalt in pevec Matjaž Zadravec.

Gre torej za avtobiografsko delo, sajv skladbi priznava nekatere napake, ki jih je storil v življenju in jih tudi obžaluje, hkrati pa je to znak za nov začetek, saj je odločen, da bodo člani njegove zasedbe z glasbo še naprej lepšali dni svojim oboževalcem. »Bil je čas, ko imel sem še sanje, ko sem imel pred seboj svetlo pot. A doseglo je dno potovanje, nisem več štel vseh napak in zablod. Bil je čas, ko imel sem prijat'lje in topel dom, v njem najdražje ljudi, a ostali so pivski mi bratje, z njimi obstal v slepi sem ulici. Gledam nazaj ruševine, spomnim se bolečine, ko sem imel le peščico ljudi, ki skoz viharje ob meni so šli. Gledam nazaj ruševine, vem, da nekoč vse mine. Vzklil iz pepela je upanja cvet, zame spet,« se glasi besedilo valčka, ki ga je spisalaSicer pa so člani Gorenjskega kvinteta pred štirimi leti v zibelki narodno-zabavne glasbe v Begunjah, od koder tudi prihajajo, zaznamovali dvajsetletnico delovanja ansambla, ki je na festivalih osvojil veliko nagrad. Leto 2017 je bilo torej zanje prelomno, jubilej pa so pri Jožovcu obeležili s koncertom, na katerega so povabili nekaj gostov, s katerimi so sodelovali. Doma in v tujini je Gorenjski kvintet prepoznaven tako po številnih lastnih skladbah kot po preigravanju Avsenikovih melodij. Z lastnimi skladbami so se udeleževali različnih festivalov, vse od Škofje Loke do Ptuja, Števerjana in Slovenske polke in valčka, katerega finalisti so bili v letih 2007 in 2008 s skladbama Zagodi nam muzikant in Pesem srca. V letih 2009 in 2011 so se v Števerjanu predstavili s skladbama Ta usojena polka in Dobra viža in postali najboljši kvintet. Prav tako so se leta 2011 v Števerjanu uvrstili na evropsko revijo ansamblov 19. Alpen Grand Prix v Meranu v Italiji, kjer so med 24 ansambli iz vse Evrope zasedli odlično tretje mesto s skladbo Muzik Verbindet (Glasba združuje), ki so jo zapeli v nemškem jeziku.Finalisti Slovenske polke in valčka so bili tudi leta 2012, ko so se predstavili s skladbo Sinko moj. Kmalu po praznovanju 20-letnice se je sicer od njih poslovila pevka, ki je vtisnila pečat v številne skladbe, od leta 2018 pa glasbeno pot nadaljujejo s pevko. Zanimivo je, da so v zasedbi kar trije Gregorji, poleg vodje Korošca še basistin klarinetist, kitarist je, trobentačin pevec