Godba Blanški vinogradniki: utrujenost rodila uspešno (z)godbo

Nekega nedeljskega jutra v začetku 2000. je bilo, ko sta se na bencinski črpalki v Krškem srečala Peter Mirt in Martin Marko; oba Blančana, oba utrujena – Peter od nočne vožnje avtobusa, Martin od celonočnega igranja.

Dobila sta idejo, da bi v domačem kraju ustanovili godbo. Najprej so povabili klarinetista Benjamina Mirta in trobentača Borisa Stoparja, ki sta imela osnovno glasbeno izobrazbo in sta znala brati note. Čeprav sta bila navdušena nad idejo o vaški godbi, v njej nikoli nista igrala.

Toda Martin Marko, tedanji tubist in bas kitarist Orkestra slovenske policije, je zbral nekaj domačih glasbenikov, predvsem članov lokalnih narodnozabavnih ansamblov, ki so večinoma igrali po posluhu, in sestavil razširjeni kvintet: dve trobenti, dva baritona, tuba, boben, mali boben, činele in diatonična harmonika. Slednja je še danes ena od značilnosti blanške godbe. Zanimivo je, da prvih vaj sploh ni bilo, ker so povabljeni muzikanti narobe razumeli termin.

Kasneje je sestav prerasel v prvi pihalni orkester s 30 člani, ker pa so se nekateri poročili, drugi odselili, je število članov spet padlo na razširjeni kvintet. Za večje nastope, tako tudi tokratnega ob jubileju, so na pomoč povabili instrumentaliste iz sosednjih orkestrov.

Godba z Janom Povšetom

Prvi javni nastop, za katerega so vadili kar v kuhinji gasilskega doma, so imeli ob kulturnem prazniku leta 2001, ime pa so dobili dober mesec kasneje na igranju ob dnevu vinogradnikov. Postali so Blanški vinogradniki in so bili sprva sekcija prosvetnega društva (PD) France Prešeren Blanca. Tri leta kasneje so postali samostojno kulturno društvo Godba Blanški vinogradniki.

Uniforme in znak

Ob peti obletnici je godba dobila svoje uniforme – črne hlače, bele srajce s kratkimi rokavi ter rdeče suknjiče z godbenim znakom. Znak je oblikoval Martin Marko, ki je prvih devet let dirigiral godbi. Za dve leti ga je zamenjal Dejan Brečko, nato je godbi tri leta dirigirala Jasmina Erjavec, naslednjih pet let ponovno Martin Marko. Zadnjih šest let pa dirigira Patricija Županc. Kot predsedniki godbe so se zvrstili Roman Drstvenšek, dvakrat Roman Kragl pa Peter Mirt, od lani pa godbo vodi Boštjan Povše. V 25 letih so si Milan Kozole, Franci Ameršek in Jelko Hvala pridobili naziv častni član.

Blanški vinogradniki z dirigentko Patricijo Županc

Blanški vinogradniki nastopajo na krajevnih prireditvah pa tudi v tujini. Njihov repertoar vključuje narodnozabavno glasbo, koračnice, tematske koncerte ter sodobne priredbe za diatonično harmoniko in pihala. Dve skladbi sta avtorski: Marš na Blanco avtorja Martina Marka in Vinogradniška polka Patricije Županc. Prav zaradi vključitve diatonične harmonike v pihalni sestav ima godba izrazito prepoznaven zven. Posebnost blanške zgodbe je tudi, da v njej igra po več članov različnih družin: družin Drstvenšek-Kozinc, družine Županc, bratov Stopar ter očeta Boštjana in sina Jana Povšeta.

V okviru društva Godba Blanški vinogradniki, ki je izdala tudi CD, delujejo še skupina Jarica, Jurjevi pevci, trobilni kvintet Bach in skupina Drstvenšek. Blanški godbeniki so v četrt stoletja delovanja postali pomemben kulturni ambasador Blance. Godba ni le glasbeni sestav, temveč je ob Osnovni šoli Blanca in PD France Prešeren srce krajevne kulturne dejavnosti ter prostor medgeneracijskega sodelovanja. Vse to je opazila tudi občina in blanškim godbenikom na slovesnosti ob njihovem jubileju podelila listino Občine Sevnica.