Gledališče pod milim nebom in spektakel za vse čute

»Z unikatnimi produkcijami bogatimo lokalni, regionalni in nacionalni kulturni prostor ter publiki omogočamo dostopnost do raznolikih kulturnih vsebin na edinstvenih prizoriščih, med katera nedvomno sodi Celjski grad,« o produkciji potopitvenega gledališča Celjski pove Maja Voglar, direktorica Zavoda Celeia Celje. V potopitvenem gledališču ni sedežev in tudi ne razdalje med odrom in občinstvom.

»V predstavi Celjski vsi se obiskovalci svobodno gibajo po celotnem poslopju Celjskega gradu in se sami odločajo, katerim prizorom z liki iz zgodbe Celjskih grofov bodo sledili. Dogajanje poteka vzporedno na več prizoriščih, gledalci pa so povabljeni, da sami raziskujejo, odkrivajo in soustvarjajo zgodbo. Nekateri prizori so celo ustvarjeni ekskluzivno le za enega gledalca,« je formo potopitvenega gledališča opisala Mojca Majcen, avtorica idejne zasnove in asistentka koreografije, ter poudarila, da gledalci, kar je tudi posebnost, zgodbo doživljajo z vsemi čuti: z dotikom, skozi vonjave, prostor, rekvizite in bližino igralcev.

Vsak gib, vsak pogled, vsaka odločitev jih vodi po drugačni poti, kar posledično prinaša vedno novo, enkratno in neponovljivo izkušnjo. V predstavi, ki bo na ogled le še ta petek, 22. avgusta, bo pod režisersko taktirko in v koreografiji Aleksandra Saše Ilića iz Srbije nastopilo več kot 20 igralcev, plesalcev in performerjev. V večini gre za umetnike, ki izvirajo iz Celja ali pa so s Celjem povezani prek ustvarjanja. V svojih vlogah bodo dokazali, da potopitveno gledališče ni zgolj predstava, temveč celostno doživetje, ki nagovarja čute, prebuja domišljijo in ustvarja čustveno vez med gledalcem in zgodbo.

Prinaša pa letošnja izvedba predstav Celjski vsi vsebinske osvežitve. V dogajanje bo vključenih nekaj novih likov, ki so bili tesno povezani z rodbino Celjskih. Ti bodo v zgodbo vnesli nove spletke, zaplete in presenečenja, kar bo dodatno obogatilo izkušnjo gledalcev. Ena večjih novosti bo posebna gostja, saj se bo na slavnostni podelitvi mestnih pravic Celjskim pojavila Elizabeta Frankopanska, žena Friderika II. in mati Ulrika II. Dveurno ceremonijo, zakusko in zabavo bo tudi letos zaznamovala avtorska glasba Leona Firšta.