Glasni Konovski harmonikarji slavijo 15 let obstoja (FOTO)

Kjer koli se pojavijo Konovski harmonikarji – gre za skupino desetih glasbenikov –, je bučno, razigrano in veselo. Igrajo samo domače narodno-zabavne viže, zato so jih povsod zelo veseli. »Prihajamo iz prelepega kraja Konovo, ki leži na obrobju Mestne občine Velenje. Vsi pa, ob igranju, seveda tudi ubrano zapojemo, zato je takrat, ko kam pridemo, res zelo glasno,« pravi harmonikar Gašper Lah, ki vzame v roke tudi bas kitaro.

Snemali so v sodelovanju s Slovenskimi železnicami.

Lah je tudi predsednik Kulturno- umetniškega društva (KUD) Lipa Konovo, v okviru katerega delujejo tudi Konovski harmonikarji. Poleg Laha na harmoniko igrajo še Ivan Stropnik, Drago Bedenik, Marjan Hudournik, Franc Pirc, Stane Cevzar, Branko Verboten pa Boris Pušnik, ki igra tudi kitaro, klarinet igra Aljaž Topič, bariton pa vzame v roke Robi Kumar. Mimogrede, Aljaž Topič je pred tem, kot najmlajši član, že sodeloval s Konovskimi štrajharji, ki so igrali na različne nenavadne, a še kako uporabne inštrumente – ragljo, bučo, grablje, ribežl, lestev, koso, cepé, sod, »cokl šuh« in žago. In prav na slednjo je igral Topič, ki danes pri Konovskih harmonikarjih igra harmoniko.

Tudi Konovski štrajharji so še aktivni, le da so se do danes precej pomladili. A vrnimo se h Konovskih harmonikarjem, ki bodo letos praznovali prvih 15 let uspešnega delovanja in nastopanja pod okriljem KUD Lipa Konovo. Doslej so sodelovali na najrazličnejših prireditvah v domačem kraju in širše, bili pa so tudi za mejami, tudi v Avstriji. In še danes se radi udeležijo različnih dogodkov, na katere jih povabijo.

Aktivni na področju kulture

KUD Lipa Konovo je bilo ustanovljeno že davnega leta 1974. Takrat je pod njihovim okriljem delovalo kar precej skupin, kot so: moški pevski zbor, mešani pevski zbor, dramska sekcija, tamburaška skupina, literarna sekcija, moški pevski oktet, kvintet Šenbriški fantje in skupina Flamingo, ki je prepevala na pogrebnih slovesnostih.

»A naštete skupine danes ne delujejo več v okviru našega društva. Še vedno so aktivne štiri skupine, ki nastopajo in predstavljajo naše društvo doma in v tujini. Med njimi so že omenjeni Konovski štrajharji, ki še vedno igrajo in pojejo ljudske pesmi. So tudi eni prvih pri nas, ki so igrali na različna kmečka orodja, zraven pa večglasno prepevali,« pravi Lah.

Ljudske in narodno-zabavne skladbe pa danes preigravajo Konovski harmonikarji, ki so lani organizirali že 14. srečanje harmonikarskih skupin na Konovem. Znotraj skupine harmonikarjev se je pred 13 leti ustanovil tudi vokalni septet, ki prepeva ljudske, umetniške in zabavne skladbe, pod vodstvom mentorja Jožeta Grabnarja. Večinoma nastopajo na medobčinskih pevskih revijah malih vokalnih skupin in drugih prireditvah v domači krajevni skupnosti Konovo in občini Velenje. Štiri leta zapored so organizirali božični koncert na Konovem. Najmlajša skupina po stažu v KUD Lipa Konovo pa je skupina Kapučino.

14. srečanje harmonikarskih skupin na Konovem so organizirali lani.

»Ta v našem društvu deluje šesto leto, igrajo pa zabavno in plesno glasbo. V njej je pet inštrumentalistov in tudi pevka,« še pove Lah. Konovski harmonikarji so nedavno, v sodelovanju s Slovenskimi železnicami, posneli videospot za Avsenikovo polko Na Golici.