Glasbeno pester Zimski pozdrav z Darjo Gajšek (FOTO)

Kot smo že razkrili, se prvi petek v januarju na televizijske zaslone vrača priljubljena televizijska voditeljica Darja Gajšek, ki je številne gledalce in gledalke navduševala poleti s Poletnim pozdravom, tokrat bo vodila oddajo Zimski pozdrav.

Namenjena je ljubiteljem narodno-zabavne glasbe, v njej pa bomo videli tako mlade kot tudi že uveljavljene ansamble. Tokrat ne bodo izbirali naj videospotov, ampak bomo januarja in februarja spremljali prvi del festivala Slovenska polka in valček (SPV). Izvajalci so izbrani in znani, med 30 prispelimi polkami in valčki je strokovna komisija, v kateri so bili Peter Tovornik, Miha Lesjak in Blaž Šenk, izbrala devet valčkov in šest polk. Vse valčke bomo slišali v osmih oddajah Zimskega pozdrava.

V prvi, ki bo na sporedu v petek, 7. januarja, bomo videli prve tri tekmovalne ansamble, to so Srčni muzikanti, Firbci in Ansambel Mladi asi. Prva oddaja je že posneta, prisotni smo bili tudi mi, še dve bodo posneli prihodnji teden. In kaj je o svoji oddaji povedala voditeljica Darja Gajšek?

Kvintet Dori z župnikom Izidorjem Pečovnikom - Dorijem in Dejan Krajnc z očetom Dragom in mamo Nives

»Zimski pozdrav je vsebinsko nadaljevanje Poletnega pozdrava. Zelo se veselim vseh gostov, ki so sprejeli vabilo. To bodo glasbeniki z daljšim stažem delovanja, ki bodo z nami delili številne zgodbe iz bogate glasbene kariere, pa tudi mlajši ansambli, ki izjemno pridno in dobro delajo. Še posebno se veselim festivala Slovenska polka in valček, katerega ​ predizbori bodo potekali tako v Zimskem kot tudi v Poletnem pozdravu prihodnje leto, finale pa bo septembra 2022. Obljubim, da bodo oddaje polne presenečenj, zanimivih zgodb in kakovostnih pesmi. Luštno bo!« napoveduje prva dama Zimskega pozdrava, ki se je številnim prikupila že v prvi sezoni.

V vsaki oddaji bo gostila osrednjega gosta, aktivno povezanega z narodno-zabavno glasbo, ki bo sodeloval tudi pri izboru skladb za SPV 2022. Slišali bomo po tri izbrane skladbe, v Zimskem pozdravu valčke, v Poletnem polke. V naslednji krog se bosta uvrstili po dve skladbi, po turnirskem sistemu pa še ena. Ob koncu serije osmih zimskih oddaj bo v finale uvrstilo pet valčkov, ob koncu osmih poletnih oddaj, ki bodo na sporedu julija in avgusta, pa še pet polk. Uredništvo bo dodalo še dva vabljena ansambla, tako bo v finalu SPV tekmovalo 12 ansamblov. Finale bomo spremljali, kot rečeno, septembra prihodnje leto.

Da je eden od najprestižnejših festivalov sploh obstal in je uvrščen v programsko shemo, sta zaslužna programska svetnika RTV, ki sta se za to zavzela. To sta Alenka Gotar in Gašper Salobir, ki ju je na predlog gledalcev in poslušalcev na ta položaj imenoval Državni zbor RS. In prav Gotarjeva bo skupaj z možem Anžetom Šuštarjem gostja prve oddaje Zimski pozdrav, v kateri bo nastopil še Kvintet Dori iz Laškega, osrednji gost pa bo župnik Izidor Pečovnik - Dori, ki je samo za to priložnost prispel iz Berlina in je dal fantom na razpolago svoje ime.

Na predizboru SPV se bodo predstavili Firbci.

Prisotna bo še ena glasbena družina iz Laškega, in sicer(Dejan Dogaja) z očetom(nekoč član Ansambla Vigred) in mamoter Dogaja bandom. Valček Še vedno si tu bosta zapela Gotarjeva in njenz ansamblom. Šuštar je avtor skladbe, v kateri opevata njuno resnično zgodbo. Koga smo ujeli v objektiv na snemanju prve oddaje, si oglejte na fotografijah.