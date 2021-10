Glasbenikom, ki so proti cepljenju, posodil kombi

Jared Leto, ki je trenutno v Italiji, je minuli konec tedna doživel neprijetno presenečenje, ko se je med sprehodom po rimskih ulicah znašel sredi množičnega protesta proti obvezni uporabi zelenega potrdila za vse uslužbence, ki so ga tamkajšnji policisti poskušali razgnati tudi s pomočjo solzivca. Kakšno je Jaredovo stališče glede cepljenja, sicer ni znano, je pa igralec in glasbenik na družabnem omrežju pojasnil, da se protesta ni udeležil namenoma.



Policisti so uporabili solzivec in vodni top. FOTO: Remo Casilli/Reuters

Nekoč žalil temnopolte

»Znašel sem se sredi protesta. Kolikor sem lahko izvedel, gre za obvezno cepljenje oziroma zeleno potrdilo. Nadihal sem se solzivca in šel domov,« je zapisal ob posnetku s protestov, na katerem pa njega ni videti, saj je držal kamero. Italijani so sicer besni zaradi ukrepa, ki začne veljati v petek in ki nalaga, da bodo zaposleni, ki ob prihodu na delo ne bodo pokazali zelenega potrdila, v katerem bo navedeno, da so bili cepljeni z vsaj enim odmerkom cepiva proti covidu-19, suspendirani in ostali brez plačila.



Ravno zato, ker so proti cepljenju in ukrepom za zajezitev širjenja novega koronavirusa, pa je žlica padla v med članom britanske glasbene skupine Jam for Freedom, ki med svojimi nastopi na oder radi povabijo glasbenike iz občinstva. Ti v svojih besedilih pogosto prepletajo proticepilska gesla, to pa je tako zelo navdušilo Erica Claptona, ki je v zadnjem letu že večkrat izrazil nezadovoljstvo glede zaprtij držav in preostalih ukrepov, še najbolj pa je nastrojen proti cepljenju.



Tako je denimo pred časom raje odpovedal koncert, kot da bi morali obiskovalci pred vstopom pokazati potrdilo, da so covid-19 preboleli, so cepljeni ali imajo negativen test. Kot je dejal, ne bo podpiral nobene diskriminacije. »Če na moj koncert ne bo dovoljeno vsem in vsakomur, ga bom preprosto odpovedal,« je dejal poleti, ob tem pa, kot kaže, pozabil, kaj se je zgodilo na enem od njegovih koncertov leta 1976 v Birminghamu: takrat povsem pijani Clapton je najprej ozmerjal temnopolte obiskovalce, lotil se je tudi preostalih, katerih koža ni bila bela, nato pa vse »tujce« pozval, naj dvignejo roko, in jih poslal iz dvorane.



Jared Leto je v Rimu zašel med protestnike. FOTO: Lucy Nicholson/Reuters

Vodijo revolucijo za svobodo

Zdaj se je omenjene glasbenike, ki delijo njegova proticepilska stališča, odločil podpreti, kolikor se le da. Tako je denimo skupini nakazal dobrih tisoč evrov in jim posodil celo svoj kombi, da bi se lahko z njim odpravili na turnejo, v prihodnje pa jim menda namerava pomagati pri nakupu lastnega kombija, obljubil jim je še, da se jim nekega dne pridruži na odru. Poleg tega je enemu od članov celo poslal kratko sporočilo ter v njem pohvalil njihovo delo.



Kot pravijo člani skupine, niti za njihove koncerte »nikoli ne bo potrebno nobeno zdravstveno dokazilo, noben pripomoček ali obvezno zdravilo, preverjali ne bomo nobenih zdravstvenih evidenc«. To njihovo prepričanje jih je že večkrat spravilo v težave, ko so se v nasprotju z veljavnimi ukrepi odločili, da pripravijo koncert, dogodek pa so nato prekinili policisti.



»Jam for Freedom vodi svetovno revolucijo za svobodo, ki se trenutno dogaja po vsem svetu in predstavlja odgovor na vse omejitve naših osnovnih človekovih pravic do dela, potovanj in življenja,« so na svoji spletni strani zapisali člani skupine iz Velike Britanije, ki je bila ustanovljena decembra lani, ter dodali, da njihovo misijo finančno in tudi drugače podpirajo Clapton,ter donacije javnosti.