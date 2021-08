Glasbenika v zakon pospremili Kvatropirci in Unikat

V cerkvi so namesto poročne koračnice zapeli Kvatropirci z Valentino in skupaj presenetili ženina Gašperja.

Moja Valentina pa me je spet presenetila tudi pri prvem plesu.

Pevka in basist Ansambla Topliška pomladinsta še en zaljubljen par, ki se je odločil, da svojo ljubezen zapečati tudi pred bogom in matičarjem. Poročna prstana sta si izmenjala ob vinski fontani v Marezigah pri Kopru, zatem pa si zvestobo obljubila še v koprski cerkvi, kjer so še posebno ženina Gašperja in svate presenetili Kvatropirci. Predvsem Gašperja zato, ker je bila Valentina z njimi že vnaprej dogovorjena, da pridejo, in je skupaj z njimi svojemu možu zapela pesem Le s teboj.Seveda ni treba posebno poudarjati, da je presenečenje več kot uspelo, solze sreče pa so orosile oči domala vseh prisotnih. Svatovščina se je zatem znova vrnila v Marezige, konkretno v gostilno Karjola, tam pa so jih zabavali člani Ansambla Unikat. In to do jutranjih ur. »Unikatovce sva si sama izbrala in bili so res super,« nam je po končani fešti povedal ženin Gašper. In dodal: »Moja Valentina pa me je spet presenetila tudi pri prvem plesu. Na novo je namreč posnela skladbo z naslovom Na stezi življenja z novim besedilom, ki ga je posvetila prav meni. Ko sem že mislil, da mi bodo zaigrali Kraljestvo naše sreče ...«Ja, očitno so naši glasbeniki v veliki prednosti in imajo privilegij, da lahko sami pripravljajo glasbena presenečenja, ki so prav zato še bolj posebna. Ne nazadnje je Valentina hči prav tako zelo znanega in uspešnega dolenjskega glasbenika, komponista in harmonikarja, ki vodi istoimenski ansambel, poznan po številnih uspešnicah. Peter pa je v zakon pospremil prvo od treh hčera, ki je decembra lani tudi povila prvorojenko, ki sta jo z Gašperjem poimenovalaSicer pa bosta mladoporočenca s preostalimi člani Ansambla Topliška pomlad 3. septembra že nastopila na letošnjem Ptujskem festivalu v Juršincih, kjer bosta predstavila tekmovalno polko z naslovom Fantov pet.