Glasbeni večer v Števerjanu

Špadni fantje so slavili zmago pred tremi leti.

Stati na odru v Števerjanu je za vsakega muzikanta posebna izkušnja.

460 in več skladb je že digitaliziranih.

Med Borovci v Števerjanu so po lanski in letošnji odpovedi tridnevnega festivala dočakali vsaj en dan slovenske narodno-zabavne glasbe. Člani katoliško-prosvetnega društva Frančišek B. Sedej so namreč pripravili glasbeni večer v pričakovanju 50. festivala narodno-zabavne glasbe, na katerega so povabili Primorske fante, Ansambel Škorpijoni, Špadne fante, Vesele svate ter ansambla Vrtnica in Zadetek.V Števerjanu so zazvenele njihove najbolj znane viže, ki so se poslušalcem in obiskovalcem najbolj vtisnile v srce. Predsednica društvaje povedala, da so člani društva začeli tudi digitalizacijo vseh tekmovalnih skladb preteklih 49 let. »Do danes je na spletnem naslovu www.sedej.org v podkastu naloženih več kot 460 skladb, ki so izzvenele na 27 festivalih,« je razkrila.Delo torej še zdaleč ni končano. Nekaj uspešnic je bilo mogoče letos slišati v živo, ob pristni briški kapljici in pršutu, ki ju pri naših zamejcih nikoli ne manjka. Kot smo lahko slišali, so različnim predsednikom društva F. B. Sedej v preteklih letih ostale v spominu različne viže. Od polke Vsak ne more biti muzikant Ansambla Stopar do valčka Ne reci nikdar legendarnih Slapov, ki jih sicer ni več. Eni si še vedno požvižgavajo viže Primorskih fantov, spet drugi tiste od Škorpijonov, Veselih svatov ali Špadnih fantov in mnogih drugih.Primorski fantje so na zmagovalnem odru stali pred natanko 25 leti, ko so predstavili valček Decembrski dan, spet drugim je v spominu ostala polka Z vešpo rumeno te bom ujel. Obe skladbi so kleni Primorci, ki se tudi bližajo 50-letnici obstoja, prav tako izvedli na letošnjem glasbenem večeru. »In nič ni lepšega kot po 25 letih stati na istem odru in podoživeti uspeh,« nam je povedala pevka Primorskih fantov, ki je tudi avtorica pesmi Decembrski dan.»Stati na odru v Števerjanu je za vsakega muzikanta posebna izkušnja. Še zlasti lepo pa je spoznati ljudi, ki ta dogodek pripravljajo. In čeprav se festival odvija v Italiji, nimaš niti malo občutka, da si zunaj slovenskih meja. Mi smo bili letos v Števerjanu že četrtič, pa se zagotovo še vrnemo,« so po nastopu misli strnili Veseli svatje.