Glasbeni svet zavit v črnino, umrl je legendarni Popović

V 71. letu starosti umrl eden najbolj prepoznavnih obrazov srbske glasbene scene, ustanovitelj zasedbe Sladki greh in direktor Grand produkcije Saša Popović, poročajo srbski mediji.

Popović se je za vedno poslovil po kratki in hudi bolezni. »Z neizrekljivo žalostjo obveščamo javnost, da je danes po kratki in hudi bolezni preminil Saša Popović, ustanovitelj in kreativni direktor Grand Produkcije,« so sporočili iz Grand produkcije. »Njegova zapuščina bo živela naprej v vseh nas, ki smo imeli privilegij z njim delati, in v vseh, katerih življenj se je dotaknil. Naj počiva v miru,« so še zapisali.