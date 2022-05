Glasbeni svet zavit v črnino: umrl je član priljubljene skupine, ki je nastopila tudi v Stožicah

Popoldne smo poročali, da je nenadno umrl Ray Liotta, zvečer pa je odjeknila še ena žalostna vest. V 61. letu se je za vedno poslovil Andrew Fletcher, klaviaturist legendarne skupine Depeche Mode. Novico je skupina sporočila na Twitterju, kjer so zapisali, da so šokirani ob prezgodnji smrti svojega prijatelja.

»Fletch je imel zlato srce in ti je vedno nudil oporo, ko si potreboval pomoč, pogovor, smeh ali hladno pivo. Naša srca so z njegovo družino in prosimo vas, da jih imate v mislih in spoštujete njihovo zasebnost v teh težkih časih,« so še zapisali skrušeni člani skupine. Vzrok smrti za zdaj še ni znan.