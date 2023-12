Glasbeni svet zavit v črnino: umrl je član legendarne skupine

Glasbeni svet je zavit v črnino. V 78. letu je umrl je Colin Burgess, prvi bobnar legendarne skupine AC/DC. Novico o njegovi smrti so objavili na svojem Instagramu, vzroka smrti pa niso razkrili. »Zelo nas je razžalostila novica o smrti Colina Burgessa. Bil je naš prvi bobnar in zelo spoštovan glasbenik,« dodali so še, da so to lepi spomini.

Burges je bil ustanovni član zasedbe, ki jo je zapustil po le enem letu. Skupino je ustanovil s pevcem Davom Evansom, basistom Larryjem Van Kriedtom in kitaristoma Angusom in Malcolmom Youngom.