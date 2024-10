Glasbeni svet v šoku, umrl prvi pevec skupine Iron Maiden

V starosti 66 let je umrl prvi pevec britanske heavy metal zasedbe Iron Maiden Paul Di'Anno. S skupino je sodeloval pri prvih dveh albumih Iron Maiden in Killers v začetku 80. let, preden ga je nasledil Bruce Dickinson. Novico o njegovi smrti je sporočila njegova založba Conquest Records. Umrl je na svojem domu v Salisburyju v južni Angliji.

Di'Anno je z britanskimi rockerji pel med letoma 1978 in 1981 ter sodeloval na njihovem debitantskem albumu iz leta 1980 in naslednjem albumu iz leta 1981 Killers, kjer je prepeval pesmi, kot so Running Free, Sanctuary in Remember Tomorrow.

Še nedavno koncertiral

Člani skupine so ob novici izrazili globoko žalost, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V izjavi, objavljeni na njihovih družbenih omrežjih, je basist Iron Maiden Steve Harris dejal, da je »zelo žalosten, da ga ni več«. Dodal je tudi, da je bil z njim še pred kratkim v stiku.

»Vsaj nedavno je še koncertiral, to ga je gnalo naprej, da je bil tam zunaj, kadar le lahko. Vsi ga bomo pogrešali. Počivaj v miru, prijatelj,« je zapisal.

Leta 1981 so ga nagnali zaradi nestanovitnega vedenja in drogiranja

V skupini so Di'Anna označili za pionirskega frontmana. »Paulov prispevek k Iron Maiden je bil ogromen in nam je pomagal oblikovati pot, po kateri kot skupina hodimo že skoraj pet desetletij,« so zapisali.

Pevca so leta 1981 iz zasedbe odpustili zaradi njegovega nestanovitnega vedenja in uživanja drog. Potem je posnel več samostojnih albumov in nastopal tudi z drugimi skupinami, kot so Battlezone in Killers.

Skupina je po njegovem odhodu večkrat nastopila v Ljubljani, prvič leta 1984 in nazadnje lani v dvorani Stožice.