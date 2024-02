Glasbena skupina pošilja pomembno sporočilo

Ljubljanska Skupina Samar je nov bend na slovenski glasbeni sceni. Grega Samar je multiinštrumentalist, pevec, avtor glasbe, tekstov, aranžmajev, tonski mojster in producent. V letih ustvarjanja v njegovem glasbenem studiu se je poleg snemanja za druge slovenske glasbenike nabralo za več plošč njegovih avtorskih skladb. Da bi zaživele tudi v živo in dobile nov naboj, je okoli sebe zbral prekaljene glasbenike, ki so hkrati njegovi dobri prijatelji. Pridružili so se mu kitarist Matjaž Marin, bobnar Janez Spruk in Matic Ajdič na bas kitari.

Na koncertih že predstavljajo material s prihajajočega studijskega albuma, katerega prvi uradni singel nosi naslov Kam gre ta svet. Tudi pri snemanju videospota so mu na pomoč priskočili izkušeni prijatelji. Za kamero je bil odgovoren Sandi Černoša, za montažo in postprodukcijo pa je poskrbel Vanja Novak.

V skladbi se postavljajo vprašanja, kot sta kam drvi ta svet in kaj je naša vloga v času, ki nam je dan. Ali je sploh še možno stopiti s podivjanega vlaka? Danes smo tu, a že jutri se lahko zgodi, da nas ni! Skupina sporoča, da izkoristite ta trenutek zdaj in tukaj. Počnite to, kar vas razveseljuje, obkroženi z ljudmi, ki jih imate najraje.