Glasbena legenda se to soboto vrača v Slovenijo

Glasbena ikona Dino Merlin se vrača v Slovenijo – tokrat na edinstveno poletno open air prizorišče v Izoli, in sicer v Simonovem zalivu, kjer bo nastopil to soboto. Več kot štiri desetletja kariere, antologijske uspešnice in nov album Mi, ki že podira rekorde ogledov in pretočnih predvajanj po vsej regiji, bo združil na odru v znanem slovenskem zalivu. S priljubljenim glasbenikom bodo nastopili tudi gostje, a ni želel izdati, kdo vse se mu bo pridružil na odru. Bo pa slovenskim oboževalcem prvič v živo zapel najnovejše skladbe.

Organizatorji sporočajo, da bo vsaka podrobnost dogodka skrbno zasnovana s ciljem, da občinstvo izkusi tisto, kar Dino Merlin vedno ponuja – čustva, energijo, vrhunsko produkcijo in poseben umetniški žar. To bo Merlinov prvi koncert v Sloveniji po več kot letu dni. Nazadnje je dvakrat zapored nastopil marca 2024 v razprodani ljubljanski Areni Stožice.