Glasbena dogodivščina brez meja: v Ljubljani interaktivni koncert za mlade

V Cankarjevem domu v Ljubljani se ta konec tedna nadaljuje 66. Jazz festival Ljubljana 2025. V pripravi programa so se spomnili tudi na najmlajše obiskovalce. Zanje bodo pripravili glasbeno popotovanje, na katerem se resna glasba sreča s svobodo improvizacije. Koncert bo to soboto ob 11. uri v Veliki sprejemni dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani.

Na oder bosta stopila vrhunska glasbenika – multiinštrumentalist Boštjan Gombač (s pihali, trobili in zvočili) in vrhunski pianist Nejc Škofic, ki bosta z glasbo obiskala vse od Bacha do Albinonija, Beethovna, Mozarta in Chopina vse do Satieja, Hačaturjana in drugih mojstrov klasične glasbe. »A to ne bo običajen koncert,« pravijo organizatorji. »Na znane teme velikih skladateljev bosta glasbenika ustvarjala v trenutku in pred našimi očmi (in ušesi) odpirala nova, presenetljiva poglavja glasbe. Pokazala bosta, da tudi resna glasba ponuja prostor za igrivost, raziskovanje in svobodno ustvarjanje.«

Tudi resna glasba ponuja prostor za igrivost.

Koncert vključuje možnost interakcije. Glasbenika bosta stopala v dialog z mladim občinstvom, zato ne bodite presenečeni, če boste postali del glasbene dogodivščine. Vstop je prost.