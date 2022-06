Glasbena diva Senidah je himno napisala v petih jezikih

Pevka Senidah, posebna ambasadorka eura 2022, je v četrtek zvečer v prestolnici premierno predstavila svoj videospot za pesem Play with Heart, ki je tako postala uradna himna evropskega prvenstva v rokometu za ženske.

Ena od rdečih niti evropskega prvenstva, ki ga bosta med 4. in 20. novembrom gostila Ljubljana in Celje, je opolnomočenje žensk v športu in širši družbi. Kot ambasadorke so kampanjo podprle številne uspešne dame z vseh področij družbe, Senidah pa je ob tem kot regionalna glasbena ikona (del tekem bo tudi v Podgorici in Skopju) za projekt ustvarila uradno himno in poudarila, da z ženskami ni treba ravnati kot s porculanom.

»Ni treba leporečiti, ko se pogovarjate z nami. Ženske prenesemo vse, sploh ko stopimo skupaj. Ko se česa lotimo, se tega lotimo srčno, predano in ponosno. Zmoremo vse – na igrišču se lahko močno, trdo in strastno borimo do konca, brez zadržkov, hkrati pa znamo biti nežne, ljubimo, gremo v soboto zvečer ven, plešemo in smo lepe. Ta pesem govori o tem, da smo skupaj močnejše, ne glede na korenine, barvo kože ali vero, in hkrati daje glas ženski moči ter energiji v športu, življenju in širši družbi. Česar koli se lotimo, kar koli igramo – igramo s srcem. In postavljamo trende,« pravi priljubljena Senidah. To je sporočilo, ki ga želita s pesmijo Play with Heart v sodelovanju z organizatorji EHF eura 2022 širiti Senidah in producent Cazzafura. Skupaj z igralcem in glasbenikom Benjaminom Krnetičem sta besedilo zapakirala v zanimivo formo. Stkali so ga namreč kar iz petih jezikov – angleščine, francoščine, španščine, italijanščine in srbohrvaščine.

Senidah je z velikim veseljem in častjo napisala in zapela himno evropskih rokometašic. Takole pa se je družila z našimi dekleti v garderobi. FOTO: OSEBNI ARHIV

»To je bil prav poseben izziv. Če se malce pošalim, še dobro, da imam sorodnike iz različnih držav, ki so mi na primer lahko malo pomagali pri izgovorjavi francoščine, nekaj pa sem odnesla tudi od gledanja evropskih filmov, ki jih odkrivam v zadnjem času,« je še povedala glasbenica.