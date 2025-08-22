Glasba, ki bo ostala za vedno, tudi v srcu
Glasbeniki in prijatelji skupine PopX z Aljo Krušič prijateljujejo že desetletje, veliko nastopajo na porokah in poslovnih dogodkih po Sloveniji in tujini. Z energičnim nastopom, uigranostjo in širokim repertoarjem so znani po izvrstnih nastopih v živo, zdaj pa so se lotili snemanja avtorskih skladb. »Ne zato, da bi bili všečni, ustvarjanja smo se lotili, ker imamo kaj povedati. Leta smo gradili svoj odrski nastop. Zdaj je čas, da na oder stopimo tudi s svojo zgodbo. In prva avtorska pesem Ona je šele začetek,« pravijo basist Florjan Ajdnik, klaviaturist Aljaž Bernik, kitarist Jernej Luzar, bobnar Miha Petrovič in pevka Alja Krušič, ki so ena najbolj uigranih in iskanih slovenskih glasbenih zasedb za poroke in druge dogodke, z izidom prve skladbe pa odpirajo novo poglavje.
Z glasbo, ki bo ostala za vedno. Ne le v ušesih, ampak tudi v srcu. Alja je zmagovalka šova Slovenija ima talent leta 2013, ki s svojo interpretacijo in odrsko prezenco že ob prvih taktih pesmi vzpostavi močno čustveno vez s poslušalci. »Na odru Slovenija ima talent sem se prvič res zavedela, da imam nekaj, kar lahko delim z ljudmi. A šele z pesmijo Ona imam občutek, da pojem kot jaz. Ta pesem je del mene. In z njo diham,« pravi Alja.
Ona je skladba o ženski, ki hodi skozi življenje pokončno, kljub tišini, maskam in nevihtam. V sebi nosi ogenj, ki čaka pravi trenutek, da se razplamti. Govori o ranljivosti kot viru moči, o tem, kako pomembno je ponovno najti sebe in imeti ob sebi prave ljudi, ko pride čas, da zasiješ.
