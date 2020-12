Glasba daje odgovore, ki niso vsem po volji

GLASBENIK Robert Pešut, bolje znan kot Magnifico, je pred dnevi objavil videospot za pesem Say No When You Gotta Say Yes. Pravi, da je z njo poslal v svet svojevrstno sporočilo glede na trenutne razmere, ki jih je zakuhal novi koronavirus. »Pesem ima ritem, pravi občutek in seveda tekst. Ne mislim, da sta umetnost in glasba toliko pomembni, da bi lahko z njima izboljšali stvari. Spremembe bodo morali narediti ljudje, mogoče s pesmijo na ustnicah. Glasba le postavlja neugodna vprašanja in daje odgovore, ki niso vsem po volji. V krizi je to lahko zelo simbolično. Živimo v času, ko je celo provokativno nekomu izpovedati ljubezen,« pravi Magnifico in dodaja, da od zvestih poslušalcev ne pričakuje ničesar, on le ustvarja glasbo. »Pričakovanja so zibka razočaranja, zato nikoli ne pričakujem ničesar. Lahko samo upam, da bo pesem ljudem všeč in da se jih bo dotaknila. Tudi zato obožujem glasbo,« pove glasbenik.



Pravi, da v trenutnih izrednih okoliščinah živi izredno življenje. »Vsak dan se trudim ujeti ta izredni ritem. Tok je močan, zato mu pustim, da me nosi, ob tem pa poskušam analizirati informacije, s katerimi nas zasipavajo vsak dan. Kot drugi ljudje trenutno živim nemirno oziroma v negotovosti in upam na boljše čase,« doda. Pravi, da se njegovo življenje v zadnjih mesecih ni kaj dosti spremenilo, saj čas najraje preživlja doma in v svojem studiu. »Če bi moral izbirati med ustvarjanjem glasbe in koncerti, bi izbral prvo. Ni mi vseeno za koncerte, toda sprašujem se, koliko jih ljudje res potrebujejo in zakaj to sploh počnem. Ali ljudje potrebujejo glasbo? Potrebujejo hrano, zdravila in osnovne potrebščine,« je iskren Magnifico, ki pravi, da so njegovi načrti usmerjeni v tehnologijo. »Jaz in moja ekipa se sprašujemo, ali lahko s tehnologijo, ki nam je dana, ustvarjamo novo glasbo, toda vse je še v zraku. Tekma še traja in nič se ne ve,« je skrivnosten glasbenik, ki je za ljubitelje nostalgije izdal še malo vinilno ploščo, na katero je poleg nove uspešnice uvrstil Pegico.