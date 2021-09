Glas ljudstva dobila Raiven, komisija izločila tekmovalca (VIDEO)

Na festivalu Popevka 2021 je velika zmagovalka po glasovih občinstva postalas pesmijo Volkovi. Strokovna komisija pa je najpomembnejšo nagrado podelila, ki je zapelŠe ko te ni, te imam.Popevko, ki bi moral biti že aprila, a so jo zaradi koronavirusa prestavili, je v studiu 1 RTV Slovenija vodil, ki je začetek popestril z imitacijamiin. Na odru se je zvrstilo 11 izvajalcev, čeprav bi se jih moralo 12.se namreč ni predstavil. V uredništvu Razvedrilnega programa TV SLO so pojasnili, da je bila na predlog izborne strokovne komisije Popevke 2021 sprejeta odločitev, da se iz tekmovalnega programa izloči ena od skladb, saj se je po naknadnem preverjanju ugotovilo, da za sodelovanje na festivalu Popevka 2021 ni izpolnjevala vseh zahtevanih pogojev.Občinstvu so se predstavili(Marelice),(Pusti Me),(Blizu),(Še bolj prav),(Podaril si mi svoje srce),(Še ko te ni, te imam),(Solzam),(Če imel bi moč), Raiven (Volkovi),(Ko padeš) in(Zgodba za dva).Prisluhnite zmagovalni pesmi po mnenju občinstva: