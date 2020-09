Glas iz Srbije, spremljava iz Slovenije

Avtorske skladbe so v slovenščini in angleščini, izvedbe na njihovih koncertih so v italijanščini, portugalščini, pundžabiju, hindijščini, srbščini in makedonščini.

Fantje so iz Slovenije, pevka iz Srbije, avtorske skladbe so v slovenščini in angleščini, izvedbe na njihovih koncertih so v italijanščini, portugalščini, pundžabiju, hindijščini, srbščini in makedonščini. Nobenega presenečenja ni, ko gre za njihovo izrazno raznolikost. Zato torej tokrat skladba skupine King Foo z naslovom Puno i mnogo v srbskem jeziku.Glasbo je sicer spesnil, besedilo pa prispevala pevkaKot povedo člani, nova pesem govori o »ogromni želji vseh ljudi, da najdejo globino notranjega sveta, prisotnost, povezanost materialnega in spiritualnega zaradi poenotenja in prebujenja«, kot pravijo sami. »Melodija in aranžma sta kompleksna in enostavna, kot smo ljudje. Zaradi začimb, detajlov in ritma bi se komad lahko definiral kot funky in groovy, senzualen kot ženska in prodoren kot moška energija,« še dodajo. Skupina je skladbo Puno i mnogo označila tudi kot popotnico v Srbijo in na Hrvaško.Na Hrvaškem so že vzbudili zanimiv odziv medijev, ko so nastopili z znanimi glasbeniki, kot soin»Najpomembnejše je, kako funkcioniramo v živo. Ko publika začuti to našo norišnico in se povežemo v celoto, takrat dobi vse skupaj smisel,« pravijo kingfoojevci.