BENEŠKI FILMSKI FESTIVAL

Glamur, politika in Frankenstein v Benetkah

Na 82. izdaji festivala zveneča imena iz sveta filma. Nekateri filmi bodo osredotočeni na aktualne dogodke.
Jude Law se je preizkusil v vlogi Vladimirja Putina. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
Jude Law se je preizkusil v vlogi Vladimirja Putina. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Ju. P.
27.08.2025 ob 05:25
Ju. P.
27.08.2025 ob 05:25

V mesto na vodi se v teh dneh ponovno zgrinjajo filmske zvezde svetovnega kova. Danes se namreč začenja Beneški filmski festival. Med priznanimi režiserji na 82. izdaji festivala so Werner Herzog, Jim Jarmusch, Kathryn Bigelow, Gus Van Sant in Park Chan-wook. Eden od vrhuncev mednarodnega filmskega dogajanja ponuja tako velike hollywoodske projekte, kot je The Smashing Machine Bennyja Safdieja, v katerem Dwayne Johnson - The Rock igra ostarelega rokoborca, kot tudi manjše neodvisne filme.

Svoje svetovne premiere na festivalu vedno pogosteje predstavljajo tudi pretočne platforme, kot sta Netflix in Amazon.

Festival zagotovo ne bo le v znamenju glamurja in rdečih preprog, nekateri filmi, ki so osredotočeni na aktualne dogodke, bodo verjetno sprožili razprave. V času, ko vojna v Ukrajini še traja, bo namreč na sporedu film režiserja Olivierja Assayasa The Wizard of the Kremlin, v katerem Jude Law upodablja ruskega predsednika Vladimirja Putina v času njegovega vzpona na oblast. Režiserka Kaouther Ben Hania pa je posnela film The Voice of Hind Rajab, postavljen v Gazo. Ta pripoveduje resnično zgodbo šestletne palestinske deklice Hind Rajab, ki so jo januarja 2024 skupaj s šestimi družinskimi člani kruto umorile izraelske sile, ko so poskušali pobegniti iz Gaze. Film vključuje resnično zvočno snemanje Hind, ki je na pomoč klicala reševalce in moledovala za pomoč, preden je postala le še ena žrtev genocida. Poleg tega so italijanski filmski ustvarjalci, ki so se jim pridružili številni tuji, na organizatorje naslovili odprto pismo s pozivom, naj zavzamejo bolj aktivno vlogo in podprejo Palestino. Skupina, ki se je poimenovala V4P (Venice4Palestine, Benetke za Palestino), jih tudi poziva, naj odpove povabilo igralcema Gerardu Butlerju in Gal Gadot – ki nastopata v filmu Juliana Schnabla In The Hand of Dante –, ki po njihovih besedah ​​ideološko in materialno podpirata dejanja Izraela.

Guillermo Del Toro, ki se na festival vrača s Frankensteinom, je 2017. že prejel zlatega leva za film Oblika vode. FOTO: Alessandro Bianchi/Reuters
Guillermo Del Toro, ki se na festival vrača s Frankensteinom, je 2017. že prejel zlatega leva za film Oblika vode. FOTO: Alessandro Bianchi/Reuters
V Benetke prihajajo zvezde svetovnega kova, kot je Julia Roberts. FOTO: Neilson Barnard/Getty Images
V Benetke prihajajo zvezde svetovnega kova, kot je Julia Roberts. FOTO: Neilson Barnard/Getty Images

Hollywoodska megazvezdnica Julia Roberts bo v petek prvič nastopila v Benetkah, v filmu izven tekmovalnega programa After the Hunt Luce Guadagnina, ki se ukvarja s primerom spolnega napada na prestižni ameriški univerzi. Po lanskem navdušenju beneških oboževalcev na rdeči preprogi se vrača tudi George Clooney, in sicer v Netflixovi produkciji Jay Kelly režiserja Noaha Baumbacha, kjer igra priljubljenega igralca, ki se spopada s krizo identitete.

Odskočna deska

Ker je več zmagovalcev iz Benetk, kot sta denimo Nomadland in Joker, pozneje osvojilo tudi oskarje, italijanski festival po poročanju AFP velja za ključno odskočno desko za uspeh v kinematografiji. Svoje svetovne premiere na festivalu vedno pogosteje predstavljajo tudi pretočne platforme, kot sta Netflix in Amazon.

21 FILMOV se poteguje za zlatega leva.

Dvakratni oskarjevec Alexander Payne letos predseduje žiriji, ki bo 6. septembra podelila zlatega leva enemu od 21 kandidatov v glavnem tekmovalnem programu. Za glavno nagrado se bodo potegovali novi filmi režiserjev Assayasa, Guillerma del Tora, Yorgosa Lanthimosa in Kathryn Bigelow, festival pa se bo odprl z ljubezensko zgodbo beneškega stalnega gosta Paola Sorrentina. Grški režiser Lanthimos in Emma Stone, ki sta skupaj ustvarila oskarjevski film Nesrečna bitja, se znova združujeta v znanstvenofantastičnem filmu Bugonia, kjer visokoletečo direktorico ugrabijo ljudje, ki menijo, da je nezemljanka. Frankenstein, visokoproračunska interpretacija filmske klasike mehiškega režiserja Guillerma del Tora, in film Kathryn Bigelow A House of Dynamite z Idrisom Elbo v glavni vlogi, bosta na voljo tudi na Netflixu.

Na rdeči preprogi pričakujejo tudi Georgea Clooneyja. FOTO: Marco Bertorello/Afp
Na rdeči preprogi pričakujejo tudi Georgea Clooneyja. FOTO: Marco Bertorello/Afp

V glavnem tekmovalnem programu bo tudi kultni režiser Jim Jarmusch s filmom Father Mother Sister Brother, ki ga je sam opisal kot smešen in žalosten film. V njem poleg Cate Blanchett in Adama Driverja igra tudi Jarmuschev stalni spremljevalec Tom Waits.

