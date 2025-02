Gibonni: njegovi verzi najprej doma, nato še čez lužo

Legendarni hrvaški glasbenik Gibonni je na glasbeni poti dosegel že vrsto priznanj in nagrad. Že 25 let uspešno združuje rock, pop in elemente dalmatinskega etna. Je dobitnik kar 30 porinov, največjih hrvaških glasbenih priznanj, z vrhunskim delom pa povsem upravičuje navedbo časnika Los Angeles Times izpred nekaj let, ko so ga uvrstili med 15 najbolj obetajočih glasbenikov na svetu z neangleško govorečega trga.

Za njegove skladbe velja, da se ob njih rojevajo ljubezni, prebolevajo ločitve, ljudje se za trenutek ustavijo in zazrejo vase, on pa najraje poje o ljubezni. Zato ker je ljubezen zanj največja skrivnost. Kljub priljubljenosti, ki traja že skoraj tri desetletja, in vrsti priznanj, ki jih je v tem času prejel, pa so še izzivi, ki ga mikajo. Kot pravi, še zdaleč ni zapel, povedal ali naredil vsega, kar ga zanima in kar si želi.

Njegova največja sreča je, da je našel ljudi, ki so mu podobni.

Svojo publiko varujem kot kapljico na dlani.

Knjigo Zastave potopljenega carstva so izdali v Portoriku in je na prodaj v Južni Ameriki in drugih špansko govorečih državah.

Potopljene zastave po špansko

Izpolnil si je tudi knjižno željo. Konec lanskega leta je izšla zbirka zgodb Drevo, za katere so bili navdih Gibonnijevi verzi. Napisalo jih je več avtorjev, kar 26, med njimi Zoran Predin. Gibonni je bil nad začetno idejo navdušen, saj je dobil vpogled v to, kako drugi doživljajo njegove pesmi. Knjiga prinaša čustvene in literarno bogate zgodbe piscev, ki so na lasten način interpretirali glasbenikove pesmi in ob tem ustvarili literarno delo. Izid knjige je pospremila istoimenska pesem, ki je poziv k strpnosti ter hkrati introspekciji in premisleku o minevanju vsega, kar nas obkroža.

»Poslušalcu predlaga, naj se za trenutek ustavi in posluša pesem ter tako poskuša najti lastno povezanost z univerzalnimi življenjskimi temami. Pesem je na neki način apel in zahvala vsem, ki so našli potrpežljivost v tem norem svetu, v katerem živimo prehitro ter preveč površno. Zahvala poslušalcu, ki je šest minut in pol življenja namenil poslušanju te pesmi od začetka do konca,« pravi Gibonni.

Zbirka Drevo

Doživel je še en velik uspeh v tujini. Dobil je knjigo poezije v španskem jeziku z naslovom Banderas de un imperio hudido (Zastave potopljenega carstva). Knjigo so izdali v Portoriku in je na prodaj v Južni Ameriki in drugih državah španskega govornega območja. V njej so zbrane pesmi iz njegovega širokega opusa, uredil pa jo je portoriški književnik in univerzitetni profesor Carlos Roberto Gomez, ki v Gibonniju poleg glasbene zvezde vidi tudi pravega pesnika.

Letos Valentin v Sloveniji

Tokratni praznik zaljubljencev je novopečeni knjižni poet preživel pri nas, natančneje v Medvodah. Prav 14. februarja je v medvoški športni dvorani znova zapel zaljubljencem. V tej dvorani je že leta 2020 imel Valentinov koncert leta, kot ga je takrat označil.

»Koncerti so zame blagoslov. Moja največja sreča je ravno to, da sem našel ljudi, s katerimi smo si podobni. Ni pomembno število ljudi pod odrom, pomembno je, da so prišli zato, ker razumejo, kaj želim povedati. In skupaj uživamo v trenutku, ker se prepoznamo. Plujemo na isti barki in nosijo nas isti valovi. Ko pridem nekam, kjer me želi slišati nekaj tisoč ljudi, je to zame zelo dragoceno in nikoli jih ne bi zamenjal za 50.000 ljudi, ki me ne razumejo. Zato svojo publiko varujem kot kapljico na dlani. Vedno jim želim ponuditi nekaj novega, jih presenetiti in dati nekaj kot zahvalo, ker so spet prišli na koncert,« pravi Gibonni.