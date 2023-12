Giannija Rijavca obiskala policija. Niti malo mu ni bilo prijetno

Primorski glasbenik Gianni Rijavec v tem prazničnem decembru med ljudi pošilja skladbo Božični poljub. Napisal jo je pred leti, a je letos doživela novo pop-simfonično preobleko z godalnim kvartetom. Skladbo je naš glasbenik napisal leta 1989, ko je bil božič po dolgih letih prvič razglašen za praznik. Leta 1952 ga je takratna oblast namreč črtala s seznama praznikov in dela prostih dnevov. Izid pesmi spremlja zanimiva zgodba.

»Ko se je skladba prvič pojavila na radijskih postajah, me je na domu obiskal miličnik in me »samo opozoril«, da sem napisal pesem, ki govori o prazniku, ki se do sedaj ni praznoval. Prijazno sem ga povabil na kavo, pa je moje povabilo odklonil. No, kakor koli, to je za današnji čas zanimiva komična zgodba, takrat pa je to bilo videti zelo resno in niti malo prijetno,« se spominja Rijavec, ki je ponosen, da je svojo staro skladbo predstavil v povsem novi izvedbi.