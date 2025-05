Gianni Rijavec z Rdečo rožo prinaša upanje (VIDEO)

Na praznik dela, 1. maja, je izšla nova skladba Rdeča roža, izjemno močan in čustven poklon sodobnemu človeku ter simboliki praznika dela.

Pod besedilo in melodijo se podpisuje Gianni Rijavec, ki skozi aktualno sporočilo opozarja na izgubo zdrave kmečke pameti in suženjstvo sodobni tehnologiji. Vse bolj smo ujeti v svet družbenih omrežij, medijskih manipulacij in odtujenosti – a rdeča roža prinaša upanje, da iz trnja lahko znova zraste nekaj lepega.

Ob skladbi je izšel videospot, ki so ga posneli v čudoviti kraški pokrajini, v Opatjem selu in na Cerju pri pomniku braniteljem slovenske zemlje. Rdeči nagelj, simbol ljubezni in delavskega ponosa, se v zgodbi prepleta z naravno lepoto in pristno simboliko slovenstva. Produkcijo videospota so omogočili Občina Miren-Kostanjevica, TIC Miren Kras in društvo žensk Žbrinca Opatje selo.