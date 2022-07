Gianni Rijavec razkril, da je za obleke kriva žena

»V Izoli je bilo čarobno,« o svojem zadnjem koncertu vtise strne glasbenik Gianni Rijavec, ki ga na njegovi poletni turneji poleg akademskega godalnega kvarteta spremlja pop ansambel, ki ga sestavljajo prekaljeni glasbeniki Vojko Sfiligoj, Tajana Novak in Matjaž Švagelj.

Njegov namen je pop glasbo predstaviti na drugačen način, in sicer pokazati, da takšna zvrst glasbe ni namenjena zgolj zabavi in veseljačenju, temveč se lahko posluša tudi kot klasična glasba. Koncerti imajo zgodbo, rdeča nit sta mir in ljubezen. Za koncerte so posebej narejene tudi njegove obleke, za katere skrbi žena Patricija. »

Dolga leta je Slovencem vladal cesar Franc Jožef. Bil je zelo priljubljen vladar in je veliko naredil za slovensko kulturo, za identiteto slovenskega naroda. Naša kultura, kulturna dediščina je torej zelo vezana na obdobje vladavine avstrijskega cesarja. Vsakokrat, ko je prišel na naše ozemlje, ga je v Trbovljah, kjer je bila deželna meja, sprejel in pozdravil tudi kranjski deželni predsednik baron Andrej Winkler. Slednji pa je bil moj prapraprastric, torej prastric moje stare mame, katere dekliški priimek je bil Winkler.

Obleka, ki jo nosim na koncertih, je torej tudi poklon mojemu daljnemu sorodniku in s tem delu slovenske kulturne identitete, poklon slovenstvu,« pravi Rijavec in razkrije, da si je obleke zamislila in oblikovala njegova žena, slikarka in umetnica.