George Michael bo govoril iz groba

Pet let in pol po njegovi smrti bo luč sveta ugledal še zadnji projekt, pod katerega se je podpisal George Michael. Tri dni, preden bi pevec praznoval svoj 59. rojstni dan, 22. junija, prihaja na velika platna zvezdnikov nadvse osebni dokumentarni film Freedom Uncut, v ustvarjanje katerega je bil pokojnik močno vpet, v filmu je prevzel tudi vlogo pripovedovalca in enega od režiserjev, zaradi njegove nepričakovane smrti na božični večer leta 2016 pa ga je dokončal njegov najboljši prijatelj David Austin. »To je njegovo poslednje delo, Georgeev labodji spev. Na traku je vsa njegova zgodba, on sam jo pripoveduje,« je o prihajajočem filmu dejal Austin in še dodal, da je bil njegov prijatelj izjemen umetnik, ki je navdihoval, njegova zgodba pa si zasluži, da se jo prikaže na platnih vsega sveta.

Vstopnice za junijsko premiero gredo na pevčevi spletni strani v prodajo že 27. aprila.

Magnet

Življenjska zgodba glasbene ikone je v filmskem formatu George Michael Freedom zaživela že pred petimi leti, leta 2017, a v daljši različici, ki prihaja to poletje, se bodo pevčevi oboževalci lahko še bolj potopili v njegovo življenje in svojega idola spoznali do obisti. Kamere na filmski trak namreč niso ujele le njegove izjemne glasbene poti, ki jo je ob vrsti prestižnih nagrad okronal tudi z dvema grammyjema ter se upravičeno zavihtel med elito najbolje prodajanih glasbenikov vseh časov. Film razgali tudi njegovo zasebnost, večinoma skrito očem javnosti. Zvezdnik, med drugim, iskreno spregovori o smrti ljubljene matere, ne izpusti pa niti svojega ljubezenskega razmerja z oblikovalcem Anselmom Feleppo, svojo prvo ljubeznijo, ter srčne bolečine, ki je sledila, ko se je Anselmo okužil z virusom hiv in 1993. umrl za simptomi aidsa.

Priča bomo tudi njegovim začetkom z duetom Wham!, ki sta ga ustanovila z Andrewom Ridgeleyjem.

Osrednja oseba je nedvomno George Michael, a film hkrati ponuja vpogled v imenik smetane zabavne industrije. O pokojniku namreč spregovorijo tudi njegovi dobri prijatelji, kot so pevca Elton John in Liam Gallagher, komik Ricky Gervais in manekenka Naomi Campbell, ob teh pa še Stevie Wonder, Nile Rodgers, Mark Ronson, Tracey Emin, Mary J. Blige, Jean-Paul Gaultier, James Corden in Tony Bennett ter peterica kraljic modnih brvi, ki so zaigrale v Michaelovem kultnem videu Freedom!, ob Cambellovi še Christy Turlington, Cindy Crawford, Tatjana Patitz in Linda Evangelista.

Poslednji projekt

Toda tisto, kar bo verjetno še precej bolj pritegnilo, skoraj kot magnet, so v dokumentarec vtkani še nikoli videni posnetki in nadvse osebne fotografije, češnja na vrhu torte pa so nedvomno še nikoli slišane pesmi in glasbeni dueti iz zvezdnikovega zasebnega arhiva. V nasprotju z nekaterimi drugimi pokojnimi zvezdami, kot je bil Michael Jackson, upravljavci Georgeeve zapuščine po njegovi smrti namreč niso objavili nobene pevčeve skladbe, ki mu je pred smrtjo ni uspelo izdati.