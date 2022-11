Genialni Gojc kot rock pevec

16. novembra se v Pionirskem teatru obeta satirična glasbena komedija Moj živòt je ROKnROL, ko se v rock pevca prelevi genialni Gojmir Lešnjak - Gojc. Gre za svež, aktualen gledališki dogodek, ki govori o življenjski metamorfozi rock generacije. Zgodba je neobičajen premislek, obračun in povzetek slehernika pred vstopom v zrelo življenjsko obdobje, ob tem pa družbi, svetu in predvsem sebi s pomočjo humorja, komike in samoironije drži neizprosno zrcalo realnosti.

Ekipa, ki skrbi za smeh in dobro voljo na odru in pod njim.

V uprizoritvi se Lešnjak prelevi v rock pevca Gojca in se sprehodi skozi trinajst avtorskih songov. Vtis rock koncerta vedno znova zmotijo različni vsiljivci, kot so hišnik, novinar, akviziter, poslovnež, ki jih na odru upodablja Jaša Jamnik, ti liki se zapletejo v najrazličnejše nesporazume in konflikte z vsemi nastopajočimi. Vse skladbe, ki izvirajo iz pestre palete rock glasbe, bluesa, countryja, popa, reggaeja, swinga, rapa, funka, in so Gojčevo delo, v živo izvaja skupina preverjenih glasbenikov VIS d'Dohtars, ki jo sestavljajo kitarski virtuoz Robert Pikl, izjemni Jože Hauko na basu, udarni Peter Ogrinc na bobnih ter briljantni klaviaturist in glasbeni vodja Miran Juvan.

Glasbeno-scenski dogodek Moj živòt je ROKnROL bo navdušil vse privržence rock glasbe od najmlajših do najstarejših. Kot pravi avtor in režiser Gojc: »25 let me je žena priganjala, kdaj bom naredil nadaljevanje svoje predstave Domovina, ljubezen moja. In sem klonil! Pred tremi leti sem se lotil songov, ki slikajo počutje mojega telesa in duha. Nastal je satirični rock kabare.« Navdušenja ne skriva niti drugi avtor in režiser Jamnik.

»Videl sem Gojčevo Domovino, ljubezen mojo in postal njen navdušenec. Ko me je Gojc povabil k sodelovanju pri novi glasbeni komediji, sem po tehtnem dvosekundnem premisleku nemudoma dahnil da,« pove Jamnik.