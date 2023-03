Gatena Matarazza skrbi čas po Stranger Things

Gaten Matarazzo se na vse kriplje trudi spoprijeti z dejstvom, da bo nanizanke Stranger Things (Čudne stvari) enkrat konec. Medtem ko se igralska in snemalna ekipa pripravljata na peto in zadnjo sezono, je 20-letni Matarazzo, ki v Netflixovi seriji igra kodrastega Dustina, razmišljal o njenih dobrih in slabih straneh. Kakor je ta teden zaupal voditelju nočne oddaje The Tonight Show Jimmyju Fallonu, je »vznemirjen, ker si želi videti, kako se bodo junaki dokončno razvili in kako se bo zgodba razpletla. A hkrati me je tudi groza.«

Zasedba Stranger Things med podelitvijo priznanja igralskega ceha za najboljšo ekipo v nanizanki leta 2017 FOTO: Mike Blake, Reuters

Kulturni fenomen

»Serija ni bila samo izjemna, ampak je kar nekaj let pomenila odličen in reden vir dohodkov,« je priznal. »Potem pa spet med svobodne umetnike ...« je dejal Matarazzo, ki je komaj vstopil v najstniška leta, ko sta ga avtorja serije brata Duffer izbrala za vlogo Dustina. Serija je premiero doživela leta 2016, Dustin pa je v vseh štirih sezonah ostal eden izmed glavnih junakov. Nanizanka, ki je med današnjo mladino pripeljala svet osemdesetih let dvajsetega stoletja, je postala pravi kulturni fenomen.

Gaten Matarazzo se sprašuje, kaj še bo. FOTO: Andrew Kelly, Reuters

Matarazzov Dustin je eden izmed glavnih junakov v vseh štirih sezonah.

»Prav zanimivo je, ko pomisliš na to, kako globoko se ljudje odzivajo na serijo,« je povedal Jimmyju Fallonu. »Mislim, postala je nekaj tako pomembnega za vse nas, zame osebno pa je bila ključnega pomena za mojo osebno rast v najstniških letih. Nanizanka je bila v središču mojega življenja skoraj celo desetletje,« je ugotavljal Gaten Matarazzo.

Izjemna gledanost

Čudne stvari so bile v središču pozornosti tudi za milijone in milijone gledalcev po vsem svetu. Po podatkih družbe Nielsen, ki spremlja in analizira gledanost, poslušanost in prodajo v svetu filma, televizije in glasbe, je bila serija Stranger Things najbolj gledana med ponudniki pretočnih storitev v letu 2022: doživela je kar 52 milijard minut ogledov.

V četrti sezoni so spoznali zlobnega Vecno. FOTO: Netflix

Četrta sezona se je končala z Max (odlična Sadie Sink), ki jo prijatelji komajda rešijo iz rok zlobnega Vecne in njegovega narobe sveta; v meddimenzionalni bitki je razdejan precejšen del fiktivnega mesta Hawkins v ameriški zvezni državi Indiana. Čeprav je (večina) prijateljev spet skupaj, se nikomur ne sanja, kaj se bo še zgodilo.

52 milijard minut ogledov je lani doživela serija Stranger Things.

Peto in zadnjo sezono bodo začeli snemati letos poleti. Matarazzo je izrazil upanje, da bodo vsi junaki doživeli ustrezen zaključek zgodbe, ko bo serije enkrat konec. »Nikoli nisem čisto zares razmišljal o tem, kaj bi lahko počeli v življenju,« je dejal Matarazzo. »Upam, da se bodo njihove zgodbe dobro končale in da bodo lahko šli naprej od travmatičnih dogodkov, ki so jih doživljali zadnjih nekaj let.«