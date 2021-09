Gašper s frkljami

Videospot so snemali v kamnolomu Pleše in pri bajerju Zacurek.

Štajnar polko, ki je naslovna skladba prve zgoščenke, na kateri je kar 16 skladb, je ustvaril. Pri snemanju prvega samostojnega albuma je sodelovalo več odličnih glasbenikov, denimo njegova prijateljicain, sicer člana Ansambla Saša Avsenika, pa tudiin, ki sta člana Ansambla Igor in Zlati zvoki.Gašper je harmoniko začel igrati pod mentorskim vodstvom soimenjaka, zatem, zadnjih pet let pa je varovanec. Letos je končal šolanje pri mentorjuv Glasbeni šoli Grosuplje. Za harmoniko se je navdušil pred devetimi leti, že nekaj let pa na različnih tekmovanjih niza uspeh za uspehom.V svoji beri ima dve zlati in eno srebrno priznanje s tekmovanja Zlata harmonika Ljubečna, tri zlata in dve srebrni priznanji z Avsenikovega tekmovanja, in to tako z diatonično kot klavirsko harmoniko. Pred štirimi leti je osvojil pokal Rutar, kar več priznanj pa je osvojil tudi na državnem prvenstvu ZDHS pa tudi na Acordion games 2018, na Veliki planini in v Sodražici.Gašper se je po izidu prvenca odločil, da bo za Štajnar polko posnel videospot. Snemali so v bližini doma, v kamnolomu Pleše in pri bajerju Zacurek, kjer mu družbo delajo dekleta, navijačice ŠKD Frklje s Škofljice, ki plešejo in navijajo pod mentorstvom. Na kitari ga je spremljal njegov brat, sicer letošnji absolutni državni prvak v gorskem kolesarstvu XCO. Na zabavi v videospotu mu družbo delajo še sosedje in prijatelji. Gašper pa si je med epidemijo vzel čas in se igranja učil tudi pri, ki je zanj ustvaril priredbo z naslovom Spomin na Pariz, to je posnel z Dravograjčanko Danajo Grebenc, letošnjo absolutno zmagovalko svetovnega prvenstva v igranju na harmoniko, ki je potekalo prek spleta, in še vedno aktualno državno prvakinjo, da drugih velikih uspehov niti ne omenjamo.Gašperja poleg muziciranja zanima tudi šport, saj si je v tekvandoju priboril rdeči pas, prav tako odličen je v cestnem in gorskem kolesarstvu. V slednjem niza uspehe, podobno kot njegov brat, saj je prav tako že trikrat osvojil naslov državnega prvaka. Menda pa je doma spreten tudi za štedilnikom, saj člane svoje družine večkrat preseneti s kakšno specialiteto.