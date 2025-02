Gašper je postal Gino

Belokranjec Gašper Mihelič se veseli novih izzivov. Polovica dua 2B se namreč odpravlja na glasbeno sceno naših sosedov. Poleti bo nastopil na znamenitem festivalu zabavne glasbe Split. »Izbran sem med 172 prijavljenimi avtorji. Uvrstitev med nastopajoče mi veliko pomeni in izpolnil se mi je del sanj,« pravi Gašper. Oziroma po novem kar Gino Marino. Pod tem imenom bo namreč nastopil na splitskem festivalu.

Glede na glasbeni žanr, ki ga izvajata in ustvarjata z bratom, bo novica marsikoga presenetila. Za Gašperja in njegove bližnje pa to ni nič novega, še manj presenetljivega. »Moja glasbena pot se je začela z Dalmacijo, dalmatinsko glasbo in Oliverjem. Pesmi, kot so Vela Luka, Galeb i ja, Što to biješe ljubav in mnoge druge, so bile moj prvi stik s to glasbo. Z Viniškimi tamburaši sem jih prepeval, a je v meni vedno tlela želja, da ustvarim nekaj svojega, avtorskega,« pravi.

Na Hrvaškem bo nastopal kot Gino Marino. FOTO: JANI PAVLIN

In se je lotil izziva. Še posebej razveseljivo zanj pri vsem skupaj je, da mu je veliki met uspel že v prvo. »Imel bom čast stati na istem odru, na katerem so peli moji glasbeni idoli. Boljšega scenarija za začetek si ne bi mogel želeti! Na splitskem festivalu 2025 bom ob spremljavi revijskega orkestra predstavil svojo avtorsko pesem Anđeli postoje, ki mi res veliko pomeni. Hvala mojima producentoma Primožu Miheliču in Filipu Tkalčiču, da sta mi pomagala uresničiti to vizijo,« doda.

Gašper poleg tega ustvarja druge nove skladbe. Kot Gino Marino ima ustvarjen že profil na instagramu, ki ga sčasoma namerava preoblikovati tudi v kanal. Doda, da kljub novim izzivom ostaja del dvojca 2B, v katerem ustvarja z bratom Primožem.