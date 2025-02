Gasilec Sašo praznuje srebrni jubilej

Sašo Dobnik, ki ga številni poznajo pod imenom gasilec Sašo, je glasbeno kariero začel z ansamblom Mandarina. »Tam je z menoj pela Ljubica Špurej Jazbinšek, ki je zdaj pevka skupine Zaka pa ne. Uradno pa za začetek svoje kariere štejem zmago na ptujskem festivalu leta 2000, kjer smo s Štajerskimi baroni zmagali s pesmijo Mami za praznik, ki jo je napisala moja sestra Anja Dobnik,« pravi Sašo, ki je bil kar 17 let, od leta 2003 do 2019, tudi član ansambla Aplavz.

Od leta 2013 pa se je redno pojavljal v številnih zabavnih televizijskih oddajah, kot so Na zdravje, Raketa pod kozolcem, Pri Črnem Petru, zadnjih pet let pa samostojno nastopa kot humorist, voditelj in moderator na različnih dogodkih, kjer navdušuje z iskrivo energijo in domislicami.

Gasilec Sašo 25 let skrbi za smeh. FOTO: Osebni arhiv

Ekipa oddaje Pri Črnem Petru, ki se bo spet zbrala v Staršah 16. marca. FOTO: Planet Tv

Praznuje jubilej

»Letos praznujem jubilej, saj sem na sceni že 25 let. A seveda brez prijateljev ni pravega praznovanja, zato pripravljam koncert, na katerem bo sodelovalo veliko glasbenikov,« pravi Sašo, ki bo imel ob sebi na odru še Jasno Kuljaj in Boštjana Romiha, ki sta njegova stara znanca in sodelavca. Prav tako bo Sašo skrbel za humor, poleg ekipe Črnega Petra, kjer so bili z njim Boštjan Meglič kot poštar Peška, Matjaž Javšnik, Sašo Đukić kot novinar Regon, prišla pa bo tudi Alja Prgin, ki je v Črnem Petru nastopala kot natakarica.

»Pred koncertom bo za veselo vzdušje skrbela Gasilska godba na pihala Spodnja Polskava, na koncertu pa bodo nastopili tako Alfi Nipič kot Darja Gajšek, Domen Kumer, ansambel Pik, Firbci, Silvo Pliberšek, Pajdaši, Miran Rudan, Mladi Dolenjci, Ansambel Petra Finka, Tjaša Božič, Prisrčniki, Skater, Jože Potrebuješ, Eva in Vera Šolinc, ansambel Aplavz, ansambel Galama, Zaka' pa ne, ansambel Žrebci, Špela Pokržnik in Tim Ribič, Kvartet Pušeljc, Štajerski baroni, Luka Pogačar, Ansambel Dar, Tine Lesjak in Fantje iz Oplotnice, ansambel Šepet in še katero presenečenje,« napoveduje gasilec Sašo, ki je aktiven tudi v footgolfu ter številnih dobrodelnih akcijah.