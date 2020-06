Gasilca Saša čaka naporno poletje

Dvojčici sta izbrali delovno poletje, saj nameravata izdati knjigo receptov, pri tem ju bo podprl znani gasilec Sašo. FOTO: POP TV

Očitno sta si izbrali naporne počitnice, a dela se bomo lotili profesionalno.

Enajstletniinsta dvojčici, ki obiskujeta Osnovno šolo Miklavž na Dravskem polju in večino časa preživita v kuhinji. Domači ali babičini, saj ju je prav slednja že pri petih letih navdušila za kuhanje. Danes pogosto že sami skuhata nedeljsko kosilo, na njunem jedilniku pa se najpogosteje znajdejo testenine na različne načine, musaka, rižota, tudi sufle in druge sladke tortice. Stellina najljubša jed je sicer burek, kakršnega pripravi sošolkina mama, Staša pa je navdušena nad sušijem. Stašin kuharski vzornik je, zmagovalec Masterchefa, Stellin pa oče Masterchefa»Za prijavo v oddajo Mali šef Slovenije sva se odločili že prvo sezono, a sva takrat ostali zgolj za rezervo. V drugi sezoni sva se prijavili znova in prišli v oddajo kot tekmovalki, najini šoli pa prikuhali 6000 evrov ter osvojili drugo mesto,« v en glas povesta dvojčici, ki v prostem času radi poslušata glasbo in se družita s prijatelji. S svojim kuhanjem sta navdušili tudi, znanega gasilca, in ta se je odločil, da ju bo podprl pri njuni ideji in jima pomagal na poti do cilja.Kot nam je zaupal Sašo, nameravata dvojčici izdati knjigo receptov. »Hja, očitno sta si izbrali naporne počitnice, a dela se bomo lotili profesionalno, kolikor bo le mogoče,« obljublja Sašo, ki sta ga dekleti prav tako navdušili s svojim kuharskim znanjem.