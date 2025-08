Ganljivo in iskreno: film po romanu Bronje Žakelj bo zasijal pod zvezdami

Na 31. filmskem festivalu v Sarajevu, ki bo potekal od 15. do 22. avgusta, bo v različnih programskih sklopih na ogled tudi 10 filmov in serija s slovenskim pečatom. Svetovno premiero bo namreč imel novi celovečerni igrani filma Belo se pere na devetdeset režiserja Marka Naberšnika, sporoča Slovenski filmski center (SFC). V četrtek, 21. avgusta, si bo film, za katerega sta scenarij napisala pisateljica Bronja Žakelj in režiser, občinstvo lahko ogledalo na največjem odprtem prizorišču pod zvezdami.

"Nastajanje filma je bila edinstvena izkušnja. Soočenje z resnično zgodbo je zahtevalo poseben pristop – ostati zvest izvirnemu romanu, hkrati pa razmišljati v jeziku filmskih podob, to je terjalo veliko skrbne presoje. Gre za pripoved o izgubi in družini, ki je močno vplivala tudi name osebno. Ob takšni zgodbi se zaveš, kako dragocen je čas, ki nam je še na voljo, in kako ničesar ne moremo imeti za samoumevno – še najmanj prisotnosti ljudi, ki nam pomenijo največ," je povedal režiser.

Soočenje z boleznijo

Kot pojasnjuje SFC, gre za ganljiv, humoren in navdihujoč film o soočanju z boleznijo. "Zgodba spremlja Bronjo skozi različna obdobja njenega življenja. Potem ko v otroštvu zaradi raka izgubi mamo, se mora v mladosti s to zahrbtno boleznijo soočiti še sama. Kljub številnim in skoraj nepremostljivim izzivom se Bronja z njimi spoprijema z mešanico solz, smeha in neomajnega optimizma. Film temelji na resnični zgodbi in avtobiografskem romanu z istim naslovom," so zapisali. V njem igrajo Lea Cok, Anica Dobra, Jurij Zrnec, Tjaša Železnik, Žiga Šorli, Mei Rabič, Jaka Mehle, Vladimir Tintor, Iva Krajnc Bagola, Saša Tabaković, Jure Rajšp, Polona Juh in Blaž Dolenc.

V tekmovalnem programu festivala so sicer štirje slovenski filmi, od tega dve slovenski manjšinski koprodukciji. Po svetovni premieri v Locarnu se bo novi Kuklin celovečerec Fantasy na festivalu, kjer bo dočakal regionalno premiero, potegoval tudi za nagrado srce Sarajeva. Bog ne bo pomagal hrvaške režiserke Hane Jušić je slovenska manjšinska koprodukcija, pri kateri sta kot koproducenta sodelovala Aleš Pavlin in Andrej Štritof iz produkcijske hiše Perfo. Druga slovenska manjšinska koprodukcija je Veter, govori mi v režiji srbskega cineasta Stefana Đorđevića, intimen filmski portret odnosa med materjo in sinom.

V programu dokumentarnih filmov bodo v Sarajevu zunaj konkurence predvajali dolgometražni dokumentarec OHO film o gibanju in skupini OHO. Z njim režiser Damjan Kozole prvič celovito predstavlja fenomen prepletanja umetnosti in življenja ter hkrati raziskuje, kaj lahko ideje avantgardnega umetniškega gibanja ponudijo za današnji čas.

V tekmovalni program kratkih filmov se je uvrstila tudi slovenska manjšinska koprodukcija Upon Sunrise srbskega režiserja Stefana Ivančića, v programu Fokus pa je prvenec Kaj ti je deklica režiserke Urške Djukić. V otroški program se je uvrstila igrana serija Smrdljivc režiserja Filipa Jembriha Jandrasa. V različnih programih pa so še tri slovenske manjšinske koprodukcije: dokumentarno-igrani film Fiume o morte! hrvaškega scenarista in režiserja Igorja Bezinovića, Osemdeset plus srbskega režiserja Želimirja Žilnika in Izgubljeno sanjsko moštvo hrvaškega scenarista in režiserja Jureta Pavlovića.