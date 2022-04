Gal Gjurin ima novo

»Priveži se name kot ladja v vetru, da bom postal tvoj pristan,« tako v novi skladbi z naslovom Priveži se name poje Gal Gjurin, ki hkrati za 17. september v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma napoveduje tudi istoimenski koncert.

Skladba in koncept koncerta v naslovu in vsebini opozarjata na medčloveško solidarnost in oporo v tem razburkanem času, v katerem živimo. Skladba nas spomni na našo primarno povezanost z glasbo, ki je dobila v zadnjih dveh epidemičnih letih prav poseben pomen družbenega povezovanja in »privezovanja«.

Ko nam je najtežje, se povežemo in privežemo z glasbo in umetnostjo na splošno, zato je pomembno, da jo spoštujemo in negujemo,« pravi priznani glasbenik, ki bo na odru Gallusove dvorane izvedel klasični repertoar, ki bo zajemal tako najnovejše slovenske skladbe kot tudi svežo kanadsko glasbo, s katero je zadnjih pet let dejaven na drugi strani Atlantika. Osrednji gostji koncerta bosta Gjurinova sestra in pevka Severa Gjurin, s katero stalno sodelujeta že več kot dvajset let.

Skupaj sta ustvarila uspešnice, kot so Kadar sva sama, Lahko noč skrbi, Kakor da se nič ni zgodilo in številne druge. Galova druga gostja pa bo kanadska kantavtorica Veronica Charnley iz Ottawe, s katero je sodeloval na svojem zadnjem kanadskem nagrajenem dvojnem studijskem albumu C.