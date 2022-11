Gajin svet osvaja tujino, v Sloveniji si je uspešnico ogledalo že več kot 50.000 gledalcev

Ustvarjalci filma Gajin svet 2 so pred dnevi prejeli zlato rolo za preseženih 50.000 gledalcev, nato pa se je ekipa odpravila še v tujino, natančneje v Srbijo in Črno goro, kjer družinska komedija nosi naslov Gajin svet – ovo je moja planeta.

Na predvečer noči čarovnic so mladi gledalci v Beogradu poskrbeli za odlično vzdušje in ekipi, ki se je predstavila po filmu, namenili glasen aplavz. Največ navdušenja sta požela mlada igralka Uma Štader, ki je nastopila v vlogi Gaje, in Sebastian Cavazza, ki ga srbska publika že dobro pozna, saj je nastopil v njihovih številnih filmih in serijah.

Projekcije so se udeležili tudi Enej Černe Berčič, ki je nastopil v vlogi Gajinega prijatelja Matica, soscenaristka filma Špela Levičnik Oblak in režiser Peter Bratuša, ki je po premieri povedal: »Ko po koncu filma stopim pred publiko v tujini, je vedno prisotne malo treme. Tudi tokrat je bilo tako, ampak navdušeni odzivi publike tukaj mi pravijo, da se Gajina zgodba lahko uspešno začne tudi v Srbiji.« Od danes, 3. novembra, bo uspešnica, ki si jo je v Sloveniji ogledalo že več kot 50.000 gledalcev, na sporedu v 40 kinodvoranah po vsej Srbiji in v šestih v Črni gori.