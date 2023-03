Gadi presenečajo z balado (VIDEO)

Primož Ilovar, Anže Zavrl in David Novak so tisti trije fantje, ki se na glasbeni sceni pojavljajo pod imenom Gadi. Čeprav igrajo skladbe za vse generacije, nemalokrat jih vidimo tudi s harmoniko, na katero igra Anže, sicer svak Dejana Vunjaka, saj je poročen z njegovo sestro Tino, odlično plesalko, Gadi na pragu pomladi predstavljajo čutno balado z naslovom Luna. »Februar in marec sta meseca, v katerih je več ljubezni, in ta naša najnovejša balada je še kako primerna za stiskanje v dvoje,« pravi basist in vodja skupine Gadi Anže Zavrl, ki je tokrat ustvaril tudi melodijo, besedilo pa je delo Igorja Pirkoviča. Z videoprodukcijo Karo media so posneli tudi videospot, ki so ga snemali kar v Ljubljani.

Pesem Luna opisuje zaljubljenca, ki pa ju je življenje razdvojilo in poneslo vsakega na svojo pot, a si še vedno želita drug drugega in se spominjata nekdanjih skupnih trenutkov. »Včasih nas usoda v ljubezni odpelje na poti, ki jih še sami ne razumemo in si jih ne znamo razložiti. A vendar, spomini so tisti, ki nam vedno znova pričarajo toplino in lepe občutke. In želimo si prav to, da bi ljudje ohranjali vse lepe spomine,« še razloži bistvo nove skladbe Anže.

Menda nastaja tudi nova polka

Glavni vlogi v videospotu so zaupali Tjaši Resnik in Mateju Begiću. A brez skrbi, za vse tiste, ki jih že zdaj srbijo pete in komaj čakate na poletne veselice, so Gadi že v nizkem startu in menda nastaja nova polka, s katero bodo vsem pognali kri po žilah in poskrbeli za veselo razpoloženje.