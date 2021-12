Fred Astaire na velikih platnih kar dvakrat

Ime ​Fred Astaire je postalo skoraj sinonim za brezhiben ples in brezčasno moško eleganco. Ameriški zvezdnik, čigar kariera se je raztezala preko 76 let, v katerih je posnel več kot 30 celovečernih muzikalov – ob nadvse plodoviti karieri na broadwajskih odrih –, se je v filmsko zgodovino namreč zapisal kot največji plesalec, pred kamerami pa je stal in plesal z nekaterimi največjimi zvezdami, kot so Joan Crawford, Judy Garland in Audrey Hepburn.

Velja za največjega plesalca v filmski zgodovini. FOTO: Wikipedia

Preleviti se v Astaira torej nikakor ni majhen zalogaj, za večino je skoraj nemogoč podvig, a prav tega se bo zdaj lotil Tom Holland in se v prihajajočem biografskem filmu prelevil v plesno filmsko ikono.

Hollanda smo vajeni v oprijetem kostumu Spidermana, v katerem skače s strehe na streho in se po zidovih hiš vzpenja, kot bi hodil po ravnem. A čeprav si mladega igralca najpogosteje slikamo kot stripovskega superjunaka, je Holland igralsko pot v resnici začel prav v plesnih čevljih. Prvi preboj je namreč doživel v muzikalu Billy Elliot, ki so ga med letoma 2008 in 2010 igrali na londonskih gledaliških deskah.

Izjemen plesni dar pa je še dodatno pokazal v zabavnem šovu Lip Sync Battle leta 2017, ko je občinstvo zabaval (in navdušil) s plesom na kombinacijo Rihannine skladbe Umbrella in ene najbolj kultnih filmskih plesnih točk Ples v dežju. Skratka, svojo nadarjenost je že več kot dokazal, kar je prepoznala tudi producentka Amy Pascal, ki je v Astairovi vlogi videla prav njega.

»Scenarija še nisem prebral, pred komaj nekaj dnevi ga je dobila le Amy,« je dejal Holland, a potrdil, da se bo za svojo naslednjo vlogo prelevil v plesnega superzvezdnika, o čemer sta se s Pascalovo že pogovarjala.

Tako Tom Holland kot Jamie Bell, ki se bosta prelevila v Freda Astaira, sta veliki preboj doživela kot Billy Elliot, deček, zaljubljen v balet. Holland na odrskih deskah, Bell na velikem platnu.

O prihajajočem biografskem filmu razen glavnega igralca še ni znanega prav nič. Vendar pa to ni edini tekoči projekt o Fredu Astairu. Na velika platna bo namreč prišla tudi njegova zgodba z Ginger Rogers, saj se je njuni imeni izgovarjalo skoraj v isti sapi. Ne le ker sta skupaj plesala v kar desetih filmih, ampak ker je bila kemija med njima med plesom skoraj otipljiva. Film, v katerem bosta naslovni vlogi prevzela Jamie Bell in Margaret Qualley, se bo poglobil v resnično ljubezensko zgodbo teh dveh legend tako na filmskem traku kot za ugasnjenimi kamerami.